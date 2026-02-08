Lan tỏa giá trị văn hóa Việt, thắt chặt nghĩa tình với kiều bào tại Vương quốc Bỉ

Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng sách cho ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Duy Tùng - PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hoạt động ý nghĩa này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tại Vương quốc Bỉ, do ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở, làm trưởng đoàn. Đây không chỉ là dịp tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa, mà còn thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước nói chung và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.



Trong buổi làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB), ông Đỗ Phước Trung đã thông tin tới bà con kiều bào về những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hợp nhất hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời sắp xếp, kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã vươn lên trở thành một siêu đô thị năng động, giữ vai trò đầu tàu kinh tế và dẫn đầu cả nước về tăng trưởng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Công Mỹ - Chủ tịch UGVB - bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử đầy ý nghĩa của đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Huỳnh Công Mỹ cho rằng những cuốn sách quý và các vật phẩm văn hóa truyền thống như nón quai thao không chỉ là món quà tinh thần sâu sắc, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giúp các hội đoàn người Việt tại Bỉ gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch UGVB mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ gắn bó giữa Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với UGV sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho các hoạt động văn hóa của cộng đồng.



Chia sẻ cảm xúc tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Chung Thủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội UGVB, xúc động trước sự quan tâm chân thành của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Vương quốc Bỉ nói riêng. Theo bà, những ấn phẩm và vật phẩm văn hóa mà đoàn mang tới có ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần giúp Tổng hội và các hội đoàn người Việt tại Bỉ lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó gắn kết cộng đồng và hướng về cội nguồn dân tộc.



Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng nón quai thao cho Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Duy Tùng - PV TTXVN tại Bỉ

Hoạt động trao tặng sản phẩm văn hóa lần này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước./.