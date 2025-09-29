Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Việt tại Nhật nhân dịp Tết Trung thu

Các nghệ sĩ Việt Nam tham gia "phá cỗ" với các em nhỏ tại khu vực Kyushu. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Tổ chức tại nhà hàng Vietnamese Cuisine tại thành phố Fukuoka ngày 28/9, chương trình đã thu hút gần 200 phụ huynh, thiếu nhi và bạn bè quốc tế đến phá cỗ Trung thu. Các tiết mục hát múa, kể chuyện “Chú Cuội - chị Hằng” do các em nhỏ thể hiện mang lại không khí tươi vui, gợi nhớ nét đẹp Trung thu truyền thống quê nhà.

Đặc biệt, các em nhỏ còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm truyền thống như tự tay làm đèn lồng, chong chóng, mặt nạ bồi, thi tô màu tranh dân gian, được thưởng thức bánh nướng hình con cá - món bánh gắn liền với ký ức Trung thu Việt, cùng nhau rước đèn, phá cỗ... và hân hoan mang về những món quà ý nghĩa.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, ông Vũ Văn Trường khẳng định: “Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Fukuoka thêm gắn kết, cùng nhau giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Chúng tôi mong muốn các em nhỏ, dù sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, vẫn luôn cảm nhận được tình yêu quê hương từ những lễ hội như thế này.”

Giữa khung cảnh đoàn viên, tình đồng hương thêm bền chặt, tiếng nói từ cộng đồng càng trở nên tha thiết. Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Mỗi sự kiện cộng đồng như Trung thu hôm nay là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia và bồi đắp thêm tình đoàn kết. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tổ chức cho thiếu nhi, bởi đây là cách để thế hệ trẻ vừa vui chơi, vừa được nuôi dưỡng bản sắc Việt Nam”.

Nhìn những chiếc đèn lồng rực sáng trên tay con trẻ, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Kyushu, xúc động chia sẻ: “Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các cháu trong đêm hội Trăng rằm, chúng tôi càng có thêm động lực tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa để nuôi dưỡng tâm hồn và hướng các con về cội nguồn dân tộc”.

Một sự kiện đặc biệt trong chương trình là phần giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt” dành riêng cho các bạn nhỏ đang sinh sống tại nước ngoài. Tổng Chủ biên bộ sách, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh: “Bộ sách không chỉ là giáo trình ngôn ngữ, mà còn là cầu nối văn hoá, giúp thế hệ trẻ kiều bào học tiếng Việt một cách tự nhiên, sinh động, qua đó nuôi dưỡng niềm tự hào và gắn bó với quê hương”.

Không chỉ được vui Trung thu, bà con và các em thiếu nhi tại Fukuoka còn có cơ hội giao lưu, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ đến từ Việt Nam như MC Tuấn Tú, ca sĩ Quang Anh, nghệ sĩ Phan Anh và nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Sự xuất hiện thân thiện, gần gũi của các nghệ sĩ đã mang đến niềm vui bất ngờ, giúp không khí ngày hội thêm rộn ràng. Những nụ cười, cái bắt tay và tấm ảnh lưu niệm trở thành kỷ niệm đẹp, gắn kết nghệ sĩ quê hương với cộng đồng kiều bào nơi đất khách.

Chương trình “Vui hội trăng rằm – Tết Trung thu 2025” không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để các gia đình kiều bào cùng sum vầy, chia sẻ và gắn kết. Sự kiện góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại Fukuoka, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc nơi đất khách.

Trong tiếng trống rước đèn, tiếng cười rộn rã và ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn, tình quê hương như được thắp sáng, giúp thế hệ trẻ kiều bào thêm gắn bó với nguồn cội, và để Tết Trung thu thực sự trở thành ngày hội của tình thân, của sự sẻ chia và kết nối./.