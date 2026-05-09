Lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIV tại Lào

Tham dự Hội nghị, về phía Lào có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayacha; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkéo Xaysongkham cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, cán bộ các ban Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các cơ quan thông tấn, báo chí Lào. Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm; các Trưởng phòng thuộc Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam, Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tú-PV TTXVN tại Lào

Trước khi bước vào Hội nghị, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác; tham quan triển lãm số với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”. Triển lãm được xây dựng công phu với gần 300 hình ảnh, tư liệu và tài liệu quý, được bố cục thành 4 phần, gồm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế”; “Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm giới thiệu với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak về các tư liệu lịch sử được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Thông qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử và những câu chuyện chân thực, triển lãm tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm cũng khắc họa sâu sắc tư tưởng nhân văn, đạo đức cách mạng và phong cách sống giản dị, thanh cao của Người - những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.



Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phim tư liệu “Các kỳ Đại hội Đảng - từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại”. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trực tiếp thông tin tới các đại biểu Lào về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh tầm quan trọng của hai sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Xuân Tú-PV TTXVN tại Lào

Đại sứ đã nêu quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; những nội dung chính của Đại hội, trong đó nhấn mạnh những dấu ấn của Đại hội XIII về các thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đại sứ cũng nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm cùng những thời cơ, thách thức đối với Việt Nam trong thời gian tới, từ đó làm nổi bật các nội dung cần đột phá về tư duy phát triển, cũng như sự đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.



Đại sứ cũng đã thông tin về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu bật phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; mục tiêu tổng quát; các quan điểm chỉ đạo; những định hướng lớn và các đột phá có tính quyết định.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú-PV TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, Đại sứ đã thông tin những nội dung quan trọng về đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nhất là các chủ trương, nguyên tắc, phương châm và những định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại; đặc biệt là những nội hàm mới trong đường lối đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.



Đại sứ chia sẻ trong bối cảnh quốc tế và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào càng có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.



Tại Hội nghị, Đại sứ cũng thông tin về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó nêu bật ý nghĩa, vị thế, tầm quan trọng và kết quả của cuộc bầu cử; những điểm mới, nguyên nhân thành công và các bài học kinh nghiệm.



Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú-PV TTXVN tại Lào

Trong không khí cởi mở, thân tình, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được; đồng thời cho rằng đây là dịp để cán bộ Lào hiểu sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó rút ra những bài học bổ ích để các cấp, các ngành nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn tại Lào./.