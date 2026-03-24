Lan tỏa giá trị nhân văn từ công tác xã hội

Giao lưu các khách mời làm công tác xã hội “Câu chuyện từ trái tim”. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống và tham gia giao lưu với chủ đề “Câu chuyện từ trái tim” nhằm làm rõ hơn về hành trình, kết quả và định hướng phát triển của đội ngũ làm công tác xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười biểu dương những nỗ lực và đóng góp thiết thực của đội ngũ làm công tác xã hội thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị, các ngành liên quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của công tác xã hội trong hệ thống an sinh, góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Các cấp, các ngành cần quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ làm công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, có bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp. Các ngành có liên quan cần phối hợp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ công tác xã hội trong việc kết nối, hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Tuyên dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này, nhất là trong bảo trợ xã hội và tại các cơ sở y tế. Sở cần tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền cảm hứng tích cực trong hoạt động công tác xã hội.

Theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, sau 10 năm, toàn tỉnh đã xây dựng được mạng lưới công tác xã hội rộng khắp với khoảng 850 người được đào tạo. Hiện toàn tỉnh có 4 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 17 cơ sở ngoài công lập, chăm sóc trực tiếp hơn 1.800 lượt người yếu thế; 100% cơ sở y tế có bộ phận công tác xã hội, đã hỗ trợ trên 20.000 bệnh nhân và thân nhân; 100% xã, phường có cán bộ phụ trách cùng hơn 2.400 cộng tác viên tại cơ sở. Thông qua hệ thống làm công tác xã hội, hàng chục nghìn lượt bệnh nhân được hỗ trợ, tư vấn tâm lý và tiếp cận chính sách an sinh, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhân văn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao học bổng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương các cá nhân trực tiếp làm công tác xã hội tiêu biểu năm 2025, tôn vinh cán bộ công tác xã hội tiêu biểu. Dịp này, Sở Y tế Vĩnh Long cùng các trường đại học cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành công tác xã hội rèn luyện kỹ năng thực tiễn, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở trợ giúp xã hội, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công tác xã hội chuyên nghiệp tại địa phương ./.