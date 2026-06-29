Lan tỏa giá trị “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thành việc làm thiết thực

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND Thành phố và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp trong công tác xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng mở, kết hợp giữa trưng bày trực quan và ứng dụng công nghệ số. Nơi đây trưng bày hình ảnh, tư liệu hay những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được bố trí từ khu vực tầng trệt đến tầng 2, giới thiệu những nội dung cốt lõi về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống hình ảnh, tư liệu, sách và dữ liệu số phục vụ việc tìm hiểu, học tập.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn, phường Chợ Lớn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất trong cả nước được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm chính trị đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác, lao động và cống hiến tại Thành phố. Chính vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, mà còn là trách nhiệm, là danh dự và là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên khi bước vào cơ quan đều có thêm một điểm tựa tinh thần để tự soi lại mình, tự nhắc nhở mình về trách nhiệm phục vụ Nhân dân, về đạo đức công vụ, về tinh thần tận tụy, ý thức nêu gương và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Giá trị của Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh càng thêm có ý nghĩa khi những hình ảnh về Bác được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày; khi mỗi cán bộ, đảng viên biết làm tốt hơn công việc của mình, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, có trách nhiệm hơn với cơ quan, đơn vị và với sự phát triển của Thành phố.

Dịp này, đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng tủ sách “hành trì tri thức”, tủ sách ebook “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” cho cơ quan Đảng ủy UBND Thành phố; Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ trao trọn bộ ebook “Di sản Hồ Chí Minh”, tủ sách “Chuyển đổi số”, tủ sách “ Từ Sài Gòn- Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh” cho cơ quan Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND Thành phố và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên UBND Thành phố và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên.

Trước đó, ngày 28/6, trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn- Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976- 2/7/2026), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành một loạt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tự viện, các địa phương như tại Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn, phường Chợ Lớn; Miếu Thánh Mẫu, phường Bàn Cờ; công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa…/.