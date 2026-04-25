Lan tỏa giá trị cội nguồn qua hoạt động giáo dục về thời kỳ Hùng Vương

Học sinh nghe thuyết minh về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tham gia chương trình, gần 200 học sinh đã dâng hương tại Nhà thờ Quốc Tổ (Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long), nghe thuyết minh triển lãm chuyên đề “Tìm hiểu về thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu, hình ảnh” và tham gia phần thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu các kiến thức về thời kỳ Hùng Vương. Đây là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa nhằm giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về thời kỳ Hùng Vương, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song song với các hoạt động giáo dục, chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian biểu diễn múa rối nước, tạo không gian trải nghiệm văn hóa, giúp học sinh hòa mình vào các giá trị truyền thống, mở rộng hiểu biết thực tiễn.



Học sinh nghe thuyết minh về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Em Nguyễn Thư Kỳ, Trường Trung học Cơ sở Tân Hạnh (phường Tân Hạnh) cho biết, dịp này em cùng các bạn được tham quan bảo tàng, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tham gia nhiều hoạt động như múa rối nước, trò chơi dân gian. Được nghe giới thiệu về lịch sử thời kỳ Hùng Vương và ý nghĩa ngày Giỗ Tổ giúp em hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm.

Em Nguyễn Thảo Quyên, Trường Trung học Cơ sở Tân Hạnh (phường Tân Hạnh) bày tỏ phấn khởi khi được tham gia các hoạt động trong chương trình. Theo em, những hoạt động trải nghiệm đã giúp việc tiếp cận kiến thức lịch sử trở nên sinh động, dễ nhớ hơn. Chuyến tham quan, trải nghiệm cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp em hiểu hơn về công lao dựng nước của các thế hệ cha ông, từ đó thêm trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.

Thầy Trần Thanh Sang, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học Cơ sở Tân Hạnh cho biết, chương trình góp phần rèn luyện kỹ năng sống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Bên cạnh kiến thức được học trong nhà trường, các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh bổ sung, tiếp cận kiến thức lịch sử một cách sinh động, qua đó lan tỏa những giá trị cội nguồn thông qua giáo dục về thời kỳ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Bảo tàng Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động như: Trưng bày sách, giới thiệu văn hóa đọc; triển lãm tư liệu, hình ảnh về thời kỳ Hùng Vương; tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm cho học sinh; phối hợp thực hiện các chương trình biểu diễn cải lương và múa rối nước. Thông qua các hoạt động, Bảo tàng hướng đến xây dựng không gian mở phục vụ học sinh, sinh viên và du khách tham quan, dâng hương tưởng nhớ, tìm hiểu lịch sử thời kỳ Vua Hùng, qua đó hình thành nếp sinh hoạt văn hóa thường niên, thu hút đông đảo người dân tham gia mỗi dịp Giỗ Tổ./.