Văn nghệ chào mừng hội thi. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và Festival "Về miền di sản - 2026".

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh, những năm qua, phong trào thực hành dân ca Quan họ Bắc Ninh ở tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều câu lạc bộ được duy trì hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ nghệ nhân, liền anh, liền chị tâm huyết, tích cực trao truyền các làn điệu quan họ cổ cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của quê hương.

Hội thi năm nay đặc biệt đề cao việc gìn giữ lề lối quan họ cổ, khuyến khích sử dụng trang phục và phong cách biểu diễn phù hợp với không gian diễn xướng truyền thống, đồng thời phát huy sự sáng tạo trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn bản sắc văn hóa di sản. Thông qua hội thi, mỗi nghệ nhân và liền anh, liền chị sẽ là những sứ giả văn hóa, góp phần lan tỏa di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh sâu rộng trong cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ để di sản tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị bền vững.

Hội thi diễn ra từ ngày 20-22/3 với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, liền anh, liền chị, diễn viên, nhạc công đến từ các xã, phường trong tỉnh. Hội thi gồm 2 nội dung chính: Thi hát đối đáp quan họ và thi sân khấu ca nhạc quan họ.

Ở nội dung sân khấu ca nhạc quan họ, có 19 đoàn nghệ thuật quần chúng của các xã, phường mang đến hơn 60 tiết mục quan họ lời cổ, lời mới được dàn dựng công phu, sáng tạo nghệ thuật, đem lại xúc cảm ấn tượng cho khán giả. Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật quần chúng của xã Tiên Du, phường Thuận Thành, phường Vân Hà...

Ở nội dung thi đối đáp quan họ cổ, có 85 cặp liền anh, liền chị lọt vào Chung khảo; trong đó 52 cặp thi đối đáp 50 câu và 33 cặp thi đối đáp 150 câu. Các cặp dự thi được tuyển chọn kỹ lưỡng qua vòng sơ khảo và đều là những người yêu thích, say mê quan họ cổ, có quá trình chuyên tâm học hỏi, kiên trì luyện câu luyện giọng, thuộc nhiều làn điệu và hiểu biết về lề lối quan họ truyền thống.

Hội thi tiếp tục khẳng định sự phát triển và sức sống của di sản văn hóa quan họ; khẳng định cam kết của tỉnh Bắc Ninh với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh đồng thời là dịp để những hạt nhân văn nghệ, các cặp liền anh, liền chị ở mọi lứa tuổi tham gia, thể hiện tài năng và tình yêu với di sản. Sự kiện cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh./.