Lan tỏa câu chuyện Việt Nam qua sáng kiến “Cà phê với Đại sứ”

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhân sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã khởi động sáng kiến chuỗi đối thoại mang tên “Cà phê với Đại sứ”, một mặt nhằm triển khai ngoại giao công chúng, chủ động cung cấp thông tin, cập nhật về đường lối, chính sách và môi trường kinh doanh, đầu tư, du lịch của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mặt khác đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phối hợp với doanh nghiệp, địa phương lồng ghép quảng bá, thử nghiệm các sản phẩm cà phê nổi tiếng của Việt Nam tại các cuộc đối thoại chính sách.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và nói chuyện với giảng viên và học viên cao học quốc tế của Học viện Ngoại giao Áo. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc nói chuyện, giảng viên và học viên Học viên Ngoại giao Áo đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Âu và châu Á đã bày tỏ sự thích thú và ủng hộ sáng kiến “Cà phê với Đại sứ”, cho rằng đây là sự kết hợp thú vị giữa chính trị, kinh tế, văn hóa trong ngoại giao, giúp chuyển tải hiệu quả, sinh động những thông điệp chính sách và lan tỏa câu chuyện thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sáng kiến nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các bộ, ngành, Phòng Kinh tế Liên bang Áo và cộng đồng doanh nghiệp sở tại cũng như các doanh nghiệp cà phê Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Đại sứ quán tiếp tục mở rộng triển khai chuỗi đối thoại trong thời gian tới./.