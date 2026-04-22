Lan tỏa các sản phẩm truyền thống Việt Nam tại Hội chợ từ thiện ở Nhật Bản

Quang cảnh Hội chợ từ thiện ALFS 2026. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ khai mạc, có Công chúa Takamado, phu nhân Ngoại trưởng Nhật Bản, phu nhân Thống đốc tỉnh Mie, cùng đại sứ và phu nhân đại sứ các nước châu Á-Thái Bình Dương tại Nhật Bản.

Hội chợ năm nay có khoảng 30 gian hàng đến từ đại sứ quán các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Nhật Bản cùng các gian hàng địa phương và doanh nghiệp sở tại.

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của ALFS nhiệm kỳ 2025-2026, Hội Phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu đến bạn bè các nước nhiều sản phẩm truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ và gia vị làm các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như ô mai, phở ăn liền, xà phòng tắm thảo dược, đồ trang sức... là đặc sản của các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Cần Thơ, Khánh Hòa gửi đến hội chợ.

ALFS được thành lập từ năm 1968, hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu, tăng cường hữu nghị và đóng góp cho phúc lợi xã hội. ALFS có khoảng 500 thành viên gồm phu nhân các cựu Thủ tướng, Ngoại trưởng, các chính trị gia, nhà ngoại giao của Nhật Bản và phu nhân đại sứ, đại sứ của các nước châu Á-Thái Bình Dương ở Tokyo. Đây là lần thứ 48 ALFS tổ chức hoạt động này và Việt Nam luôn là thành viên tích cực trong nhiều năm qua.

Các sản phẩm của Việt Nam nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế và người dân Nhật Bản. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản



Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán vé vào cửa, vé xổ số của hội chợ và lợi nhuận bán hàng sẽ được chia đều cho các nước tham gia để đóng góp cho các hoạt động từ thiện tại các nước này. Năm ngoái, Việt Nam nhận được 610.000 yen (tương đương khoảng 3.800 USD), đã được sử dụng để mua tặng bơm tiêm điện và máy bơm truyền dịch cho Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 8/2025./.