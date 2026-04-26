Lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

Gian hàng Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 21. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 21 diễn ra ngày 25/4 tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, các du học sinh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật thông qua chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Bắc Ngữ không lệch giờ, bước đi không biên giới”, lễ hội năm nay quy tụ đông đảo sinh viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba hoạt động chính gồm diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và trại văn hóa đã tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, trong đó đoàn Việt Nam tham gia đầy đủ, chủ động và sáng tạo. Tại lễ diễu hành, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam cùng trang phục truyền thống đã thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự. Phần biểu diễn múa quạt trên nền ca khúc “Made in Vietnam” tiếp tục tạo điểm nhấn khi kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại với bản sắc dân tộc, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ sinh viên quốc tế.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong đoàn diễu hành tại Lễ hội Văn hóa. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Đặc biệt, gian trại Việt Nam với chủ đề “Triển lãm tranh Đông Hồ” đã thu hút lượng lớn khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Không gian trưng bày được thiết kế như một phòng triển lãm thu nhỏ, giới thiệu các tác phẩm tranh dân gian tiêu biểu như “Đám cưới chuột”, “Vinh hoa - Phú Quý”, “Lợn âm dương”, kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm như ghép hình, tìm hiểu ý nghĩa tranh và giao lưu trực tiếp. Theo ghi nhận, gian hàng Việt Nam đón tiếp đa dạng đối tượng khách tham quan, từ các em nhỏ, sinh viên quốc tế đến cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh. Đáng chú ý, một số gia đình có bố hoặc mẹ là người Việt đã đưa con tới tham quan, tìm hiểu về văn hóa dân tộc. Nhiều phụ huynh cho biết mong muốn thông qua các hoạt động này giúp con em hiểu hơn về cội nguồn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa trong môi trường sống quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN về ý nghĩa của hoạt động này, anh Trần Xuân Lộc, nghiên cứu sinh Thạc sĩ, Bí thư chi đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc tham gia lễ hội không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam thể hiện trách nhiệm trong việc quảng bá văn hóa dân tộc. Anh cho biết, điều đáng ghi nhận là hình ảnh Việt Nam được bạn bè quốc tế đón nhận tích cực, thể hiện qua sự quan tâm, tương tác và những phản hồi thiện chí tại các hoạt động. Theo anh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, mỗi du học sinh cần phát huy vai trò như một cầu nối văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hương, nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành gian trại Việt Nam. Theo chị, quá trình chuẩn bị không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết bài trí mà còn là hành trình giúp mỗi thành viên hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống. Việc lựa chọn tranh Đông Hồ làm chủ đề đã góp phần giới thiệu một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, phản ánh đời sống, tư duy và thẩm mỹ của người Việt qua nhiều thế hệ.

Chị Thu Hương cho biết, điều khiến chị tự hào nhất là sự quan tâm và đón nhận của bạn bè quốc tế. Nhiều sinh viên đã chủ động tìm hiểu ý nghĩa các bức tranh, đặt câu hỏi về màu sắc, chất liệu cũng như bối cảnh lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Những cuộc trao đổi cởi mở, chân thành đã tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, qua đó giúp lan tỏa sâu rộng hơn các giá trị văn hóa dân tộc. Theo chị, trong khoảnh khắc trực tiếp giới thiệu từng tác phẩm, mỗi du học sinh đều cảm nhận rõ vai trò của mình như một “sứ giả văn hóa”, mang theo niềm tự hào về quê hương.

Cũng theo chị Thu Hương, việc quảng bá văn hóa truyền thống trong môi trường quốc tế không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn giúp sinh viên Việt Nam củng cố bản sắc, tăng cường sự gắn kết với cội nguồn. Những trải nghiệm tại lễ hội là động lực để tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Lễ hội khép lại trong không khí sôi động, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với sinh viên quốc tế. Thông qua các hoạt động phong phú, hình ảnh Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa./.