Lan tỏa bản sắc Việt giữa lòng Moskva

Tham dự Lễ khai mạc vào chiều 17/3 có bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất, phụ trách bộ phận giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại diện trường RUDN - ông Vyacheslav Anatolyevich - Trưởng bộ phận châu Á, phụ trách công tác với các Hội sinh viên, Dự án và Sáng kiến trường RUDN, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại RUDN.

Sinh viên trình diễn tiết mục văn nghệ trong ngày khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt tại RUDN. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại sự kiện, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa nhấn mạnh ý nghĩa của việc quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến với cộng đồng quốc tế. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tổ chức các sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt củng cố mối quan hệ truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng phát triển.

Đại diện nhà trường cũng đánh giá cao sự sáng tạo và nỗ lực của sinh viên Việt Nam trong việc đóng góp vào sự đa dạng văn hóa của ngôi nhà chung RUDN. Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Nga, ông Vyacheslav Anatolyevich bày tỏ tự hào về các sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh rằng các sinh viên Việt Nam luôn nỗ lực mang đến những điều mới mẻ về văn hóa Việt Nam, quảng bá và giới thiệu lịch sử đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, nhất là tại RUDN - nơi có sinh viên của hơn 100 quốc gia đang theo học.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, em Hứa Trần Mai Linh, sinh viên Việt Nam tại trường RUDN và là Trưởng ban tổ chức cho biết Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN là sự kiện lớn nhất trong năm 2026 do Hội sinh viên Việt Nam tại RUDN tổ chức nhằm chào mừng những thành công của Việt Nam, nhất là khi đất nước xác định bước vào thời kỳ mới - một kỷ nguyên vươn mình. Sự kiện cũng là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga thể hiện trí tuệ tuổi trẻ và khát vọng vươn lên để viết tiếp lịch sử và giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Khách mời và ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN năm nay sẽ diễn ra với chuỗi các hoạt động phong phú, tập trung vào không gian triển lãm trưng bày các vật phẩm lưu niệm, tranh ảnh về danh lam thắng cảnh, các sự kiện văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt là gian hàng ẩm thực, khu vực trải nghiệm trò chơi dân gian và đêm Gala nghệ thuật hứa hẹn sẽ thu hút rất đông sinh viên Nga và quốc tế tham gia.

Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga, sự kiện không chỉ là dịp để những người con xa xứ hướng về cội nguồn, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), mà còn là hành động thiết thực cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV về định hướng phát triển văn hóa, con người và xã hội, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển, đồng thời tạo nên một không gian giao lưu, kết nối và trải nghiệm các giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế./.