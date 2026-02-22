“Làn sóng xanh” 48km và bước tiến số hóa Cảnh sát giao thông Hà Nội

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chuyến thăm. Ảnh: TTXVN phát

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong 2 tháng kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (13/12/2025), hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong điều hành giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tâm được đầu tư lắp đặt 1.837 camera AI tại 195 nút giao, 188 tủ điều khiển thông minh cùng hệ thống máy chủ, phần mềm hiện đại. Hệ thống cho phép tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, điều khiển tín hiệu đèn thích ứng theo thời gian thực, thiết lập “làn sóng xanh” liên tuyến, tự động thay đổi phương án phục vụ dẫn đoàn ưu tiên; đồng thời nhận diện 28 hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không thắt dây an toàn... và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu đăng ký xe, dân cư để xử lý.

Sau 2 tháng vận hành, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thiết lập “làn sóng xanh” trên 25 tuyến phố tại 170/195 nút giao (chiếm 87%), với tổng chiều dài 48km. Theo đánh giá, 100% nút giao áp dụng AI đều tăng lưu lượng phương tiện thông qua, mức cải thiện từ 4% đến trên 18%; tại các nút giao phức tạp như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định 6–11%.

Hệ thống cũng tự động phát hiện, ghi nhận 6.351 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó 4.215 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 2.056 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Dữ liệu đã được trích xuất, cung cấp cho 20 đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan an ninh, trật tự.

Ca trực của các chiến sĩ CSGT tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 22/2/2026), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực, phối hợp Công an các phường, xã tổ chức hướng dẫn, phân luồng tại các nút giao trọng điểm, 149 điểm chợ hoa, chợ Tết, 34 trận địa bắn pháo hoa đêm giao thừa và các điểm tâm linh, lễ hội đầu xuân; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh giáp ranh phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài.

Trong 9 ngày Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 9,4 tỷ đồng; trong đó có 1.453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông được kiềm chế, toàn thành phố xảy ra 11 vụ, làm 6 người chết, 11 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đạt được, đặc biệt trong triển khai chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và chỉ đạo của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, phục vụ không chỉ công tác điều hành giao thông mà cả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì quân số ứng trực, chủ động phương án phân luồng từ sớm, từ xa khi người dân quay trở lại Thủ đô làm việc, học tập và tham gia lễ hội đầu Xuân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, cần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô và gia đình, đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô và cả nước./.