Lần đầu tiên trái bưởi Việt Nam có mặt tại thị trường Australia - Cột mốc mới cho nông sản xuất khẩu
Không giấu sự vui mừng khi hái được “trái ngọt” sau hơn 3 năm làm việc với Bộ Nông nghiệp và các đối tác tại Việt Nam, đưa lô bưởi da xanh đầu tiên của “đất nước hình chữ S” có mặt tại thị trường Australia, chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Lý Hoàng Duy – Chủ tịch Tập đoàn 4 Ways Fresh, doanh nghiệp nhập khẩu trái cây Việt Nam để phân phối vào các siêu thị, cửa hàng tại Australia – cho biết, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi được vận chuyển bằng đường hàng không nhằm chào hàng. Trong thời gian tới, Tập đoàn 4 Ways Fresh sẽ chuyển sang vận chuyển bằng đường biển, với khoảng 20 tấn bưởi mỗi tuần.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch và độ tươi nghiêm ngặt của thị trường Australia, ông Hoàng Duy cho biết các cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, các đối tác như Blue Ocean (Việt Nam) và 4 Ways Fresh, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), đã xây dựng quy trình xử lý nấm bệnh, côn trùng và vi sinh đạt chuẩn. Lô hàng đã được thông quan sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của hải quan, tạo tiền đề thuận lợi cho các chuyến hàng tiếp theo khi doanh nghiệp đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm và nắm rõ các yêu cầu kỹ thuật.
Cũng có mặt tại khu chợ đầu mối Sydney Markets để đón lô bưởi đầu tiên của Việt Nam ra mắt thị trường Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia - khẳng định đây là một tin rất vui bởi Australia là thị trường có các tiêu chuẩn về an toàn sinh học khắt khe nhất thế giới, tất cả các cái loại hoa quả tươi khi muốn vào thị trường này đều phải trải qua các giai đoạn đánh giá rủi ro về khoa học, thực địa vùng trồng và đàm phán về các biện pháp kiểm dịch. Do đó, với sự hiện diện lần đầu tiên tại Australia, có thể thấy bưởi của Việt Nam đã chinh phục thành công một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, đồng thời góp phần khẳng định giá trị thương hiệu nông sản Việt, mang lại cơ hội mở rộng thị trường.
Tại quầy hàng, nhiều người Australia tỏ ra thích thú khi lần đầu thưởng thức bưởi Việt Nam. Ông Nick - chủ cửa hàng trái cây Panetta Mercado tại Australia – nhận xét, bưởi Việt Nam có hình dáng bắt mắt, vị ngọt thanh, mọng nước, mùi thơm tự nhiên của trái bưởi mang đến cho ông cảm giác mới mẻ, khác biệt so với các loại trái cây mà ông từng dùng.
Ông Nick khẳng định các khách hàng của ông chắc chắn sẽ rất thích bưởi da xanh của Việt Nam và sản phẩm này có tiềm năng bán chạy tại thị trường Australia, đặc biệt là trong cộng đồng người châu Á.
Trong khi đó, anh Nguyễn Thái Tùng, một người gốc Việt, không giấu được xúc động, chia sẻ: “Nhìn thấy bưởi Việt Nam quê hương mình sang đến đây là đã thích rồi. Trái bưởi da xanh của Việt Nam có đặc trưng là ngọt và giòn, vì vậy, tôi nghĩ rằng không chỉ người Việt mà cả người Australia cũng sẽ hào hứng đón nhận và yêu thích đặc sản này của Việt Nam”.
Có thể thấy, sự hiện diện của những trái bưởi Việt Nam tại chợ đầu mối ở Sydney không chỉ khép lại một hành trình dài vượt qua rào cản kỹ thuật và địa lý, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Từ đây, mỗi múi bưởi ngọt lành không chỉ mang theo hương vị quê hương, mà còn gửi gắm thông điệp về một nền nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin, chuyên nghiệp và sẵn sàng chinh phục những tiêu chuẩn cao nhất. Và có lẽ, trong dòng chảy tấp nập của thương mại toàn cầu, dấu ấn Việt Nam sẽ còn lan tỏa xa hơn, bắt đầu từ chính những điều giản dị mà tinh túy như thế./.