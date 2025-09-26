Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN Tham dự họp báo có các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao, cùng phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước. Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng. Theo ông Lê Hải Bình, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ là nơi hội tụ những sắc màu đa dạng, phong phú và đầy tự hào của các quốc gia. Tất cả sẽ cùng khoe sắc, đan xen, hòa quyện để tạo nên một sắc màu chung, sắc màu của hòa bình, nhân văn và hữu nghị. Đó cũng là thông điệp Ban tổ chức muốn gửi đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến ngày 25/9/2025, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. Trong đó, có 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim… Tại họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa đã cung cấp thông tin về chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3298/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án tổ chức và Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2025 ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình. Tại họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa đã cung cấp thông tin về chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3298/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án tổ chức và Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2025 ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình.

Cụ thể, chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3 - 5/10/2025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội). Trong đó, lễ khai mạc tổ chức ngày 3/10, lễ bế mạc tổ chức ngày 5/10. Các sự kiện trong khuôn khổ chương trình gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan…

Bà Nguyễn Phương Hòa cho biết, có thể nói đây là lễ hội văn hóa quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, cả về quy mô và tầm vóc. Đây là lần đầu tiên, lễ hội có sự tham gia của các nền văn hóa đến từ năm châu lục, với gần 50 cơ quan ngoại giao tham dự, 35 không gian văn hóa quốc gia, cùng 33 nền ẩm thực đặc sắc...

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất tại địa chỉ: https://Worldculturefestival.vn.

Ban tổ chức cho biết, với phương châm “văn hóa làm nền tảng, nghệ thuật là phương tiện”, chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025, sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Thủ đô Hà Nội thời gian tới, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.