Lần đầu tiên đưa văn hóa đặc sắc của người Mường vào chương trình Lễ hội Đền Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay diễn ra từ ngày 17 - 26/4 (tức từ ngày 1 - 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường.



Phần lễ được tổ chức với những nghi thức truyền thống: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh; Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong”.



Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Thị Hoàng Oanh thông tin, điểm nhấn của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 là lần đầu tiên các giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường được đưa vào không gian lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống lâu đời của cộng đồng người Mường. Việc tái hiện các nghi lễ, làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, cùng nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường góp phần làm phong phú thêm hoạt động lễ hội, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần của cư dân bản địa vùng trung du.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga nêu rõ, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng cùng Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính đã hoàn tất và mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành. Chính điều này tạo nên nhiều điểm mới so với các năm trước, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của địa phương, cần sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ toàn thể cộng đồng. Quy mô tổ chức năm nay có nhiều thay đổi, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Phú Thọ một cách sâu sắc và ấn tượng hơn. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ còn có nhiều hoạt động văn hóa như: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội; hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm; liên hoan văn nghệ quần chúng; lễ hội văn hóa dân gian đường phố; hoạt động trưng bày, triển lãm; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian như múa rối nước, hát Xoan, bắn pháo hoa tầm cao; tổ chức du lịch tour đêm "Đền Hùng linh thiêng nguồn cội"…

Để tổ chức thành công các hoạt động của chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, bà Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, kịch bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Di tích trong thời gian diễn ra lễ hội. Các bên liên quan cần quan tâm chỉnh tranh cảnh quan môi trường, khuôn viên Khu Di tích đảm bảo bài bản, quy mô, thẩm mỹ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và du lịch Phú Thọ mang đậm nét đặc sắc văn hóa của 3 vùng văn hóa của 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây./.