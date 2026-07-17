Lần đầu thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân ở bệnh viện tuyến dưới

Bệnh nhân là bà Đ.T.C. (54 tuổi, ở Thanh Hóa), được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy xương chuỗi nhẹ Lambda, nguy cơ cao R-ISS III từ cuối năm 2025. Sau 4 chu kỳ hóa trị theo đúng phác đồ chuyên khoa, người bệnh đáp ứng rất tốt và đủ điều kiện ghép tế bào gốc tự thân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất, đầu tư hệ thống trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ghép tế bào gốc, hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn sinh học trước ghép. Bệnh viện chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm quá trình ghép được thực hiện an toàn, hiệu quả.

Các bác sĩ và chuyên gia thực hiện ghép tế bào gốc cho người bệnh. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Ghép tế bào gốc là kỹ thuật chuyên sâu được áp dụng trong điều trị nhiều bệnh lý huyết học ác tính, các bệnh lý miễn dịch và một số bệnh lý khác. Việc triển khai thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khẳng định bước tiến về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mở ra cơ hội để người bệnh trong tỉnh và khu vực được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm thời gian, chi phí đi lại, điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển kỹ thuật y học chuyên sâu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là Bệnh viện hạng I - Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, quy mô 1.650 giường bệnh và hơn 1.500 cán bộ viên chức, người lao động. Hiện nay, bệnh viện có 42 khoa, phòng, trung tâm, trong đó, có 13 trung tâm chuyên sâu trong các lĩnh vực như, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, chấn thương chỉnh hình, huyết học - truyền máu, thận - lọc máu…

Xác định chuyên môn là trụ cột phát triển, bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Bệnh viện làm chủ và triển khai trên 70% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng Đặc biệt, thực hiện 100% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, trong đó nhiều kỹ thuật khó, phức tạp trở thành thường quy như: Ghép tạng, phẫu thuật tim hở và tim nội soi, can thiệp mạch não, mạch chủ, mạch tạng, vi phẫu trong phẫu thuật sọ não, cột sống, nút coil điều trị dị dạng mạch máu não, chảy máu màng não do vỡ dị dạng mạch máu não, đặt stent mạch cảnh trong điều trị hẹp mạch cảnh, điều trị ung thư bằng các kỹ thuật xạ trị tiên tiến (như IMRT, VMAT), kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu lọc máu trong hồi sức cấp cứu…/.