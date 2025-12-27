Làm sâu sắc và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình KX.02/21-25. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phục vụ trực tiếp công tác xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đóng góp vào quá trình hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới. Chương trình đã giữ vững nguyên tắc kết hợp giữa kế thừa và phát triển, không chỉ cập nhật bối cảnh thực tiễn mới mà còn làm sâu sắc hơn các quan điểm tư tưởng của Đảng về các vấn đề cốt lõi như kinh tế, xã hội, môi trường và đặc biệt khẳng định vai trò "trọng yếu, thường xuyên" của đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương những nét mới trong phương thức quản lý, đặc biệt là việc tổ chức các hội nghị quán triệt về phương pháp luận, duy trì chế độ báo cáo kiến nghị chắt lọc định kỳ 6 tháng một lần, tạo áp lực tích cực để các đề tài liên tục thảo luận và cập nhật kết quả nghiên cứu vào thực tế lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế về chất lượng ở vài luận điểm còn lặp lại, thiếu nội dung mới..., đồng thời lưu ý trong giai đoạn tới cần tiếp tục thắt chặt mạng lưới kết nối các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu lý luận để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các nhiệm vụ lớn như tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025” và định hướng Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chánh Văn phòng Chương trình KX.04/21-25 nêu bật những kết quả ấn tượng sau hơn 3 năm triển khai, khi toàn bộ 39/39 đề tài thuộc Chương trình đã hoàn thành nghiệm thu cấp quốc gia, trong đó có tới 28 đề tài đạt loại Xuất sắc. Chương trình đã công bố khối lượng sản phẩm khoa học đồ sộ bao gồm 55 sách chuyên khảo, 477 bài báo trong nước trên các tạp chí uy tín và 42 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế theo chuẩn “Web of Science” hoặc “Scopus”, đồng thời tham gia đào tạo 82 nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 185 Thạc sĩ.

Điểm nhấn quan trọng nhất là các đề tài đã cung cấp gần 200 báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu và kiến nghị, phục vụ trực tiếp cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, xây dựng Đảng đến kinh tế, văn hóa, quốc phòng và đối ngoại.

Về định hướng giai đoạn 2026-2030, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn cho biết Chương trình KX.04/26-30 sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề lý luận và thực tiễn trọng tâm, bao gồm: các vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các đột phá về khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh; xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; cùng các vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hệ thống 46 nội dung đề tài dự kiến cho giai đoạn tới đã được xây dựng một cách nghiêm túc, khoa học, trên cơ sở chắt lọc ý kiến của các chuyên gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.