Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu quan trọng của Nhật Bản và Đảng LDP trong thời gian qua.

Bộ trưởng khẳng định tiếp nối thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao của Đảng LDP có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền và quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chia sẻ thông tin về Đại hội Đảng lần thứ XIV, chủ trương, đường lối đối ngoại và mô hình tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và đánh giá cao quyết tâm của Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, sáp nhập địa phương và đặt mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045; bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam sau 3 năm kể từ chuyến thăm năm 2023 (dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản) trên cương vị Trưởng Ban Chính sách Đảng LDP và ấn tượng với thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai Đảng đã triển khai quan hệ giao lưu, hợp tác hiệu quả trên cơ sở Biên bản hợp tác được ký năm 2015.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhận định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản còn có nhiều dư địa để tiếp tục phát triển trong thời gian tới, để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các Ban của hai Đảng; thúc đẩy triển khai các cam kết và thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo,… dịp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam tháng 5 vừa qua; tiếp tục tăng cuờng phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đề nghị Nhật Bản cử đại diện Chính phủ và lãnh đạo các địa phương tham gia Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế vào đầu tháng 9/2026; đề nghị Đảng LDP tiếp tục quan tâm, có chính sách đảm bảo môi trường sinh sống, làm việc bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy Đảng LDP và Chính phủ Nhật Bản quan tâm triển khai thực chất các nội dung hợp tác quan trọng giữa Đảng LDP và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng trên cơ sở triển khai hiệu quả các sáng kiến của Nhật Bản như sáng kiến “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á” (AZEC), “Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á” (POWERR Asia)./.