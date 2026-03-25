Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Chile

Tại buổi Gặp gỡ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, ngay từ những năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh gian khổ vì độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ. Viện Văn hóa Chile – Việt Nam được thành lập năm 1965 với mục tiêu và lý tưởng là ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong dòng chảy đó, hình ảnh Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện Chile và sau này là Tổng thống Chile, đến thăm Việt Nam vào tháng 5/1969, giữa lúc chiến tranh đang ác liệt, đã trở thành một biểu tượng đặc biệt, là sự lựa chọn đứng về phía lẽ phải. Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ của hai tầm nhìn, hai khát vọng, hai niềm tin vào tương lai của 2 dân tộc. Chính từ nền tảng đó, năm 1971, Chile đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.



Cũng theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong những thập kỷ qua, quan hệ hai nước Việt Nam – Chile đã có những bước tiến quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2007 đã tạo ra một khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài. Hiệp định Thương mại tự do năm 2011, hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ Latinh, đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.



Ngày nay, thương mại song phương đạt gần 2 tỷ USD mỗi năm. Hai nước cũng đang tận dụng hiệu quả các khuôn khổ đa phương như CPTPP, không chỉ để thúc đẩy thương mại, mà còn để cùng tham gia định hình các chuẩn mực hợp tác mới. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường năm 2024 đã tạo ra một xung lực mới. Các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược như lithium… cho thấy hai nước không chỉ hợp tác vì hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai dài hạn trong một thế giới đang có những biến chuyển chưa từng có.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại buổi Gặp gỡ. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Nhấn mạnh nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Chile, cùng với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và các đối tác Chile khác đã kiên trì thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Chile sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.



Bày tỏ niềm vui mừng và vinh hạnh được tham dự sự kiện trọng đại này, bà Nasly Bernal Prado, Đại sứ Chile tại Việt Nam khẳng định, buổi Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam – Chile đánh dấu lịch sử của tình đoàn kết, tình hữu nghị, sự hội ngộ, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác được khởi đầu từ cuộc gặp lịch sử năm 1969 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện (và sau này là Tổng thống Chile) Salvador Allende, và đã kết nối hai quốc gia xa cách về địa lý trở thành những đối tác gắn kết, cùng chia sẻ những giá trị, khát vọng và tầm nhìn chung về phát triển và hòa bình quốc tế.



Theo Đại sứ Nasly Bernal Prado Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác thương mại chính của Chile tại Đông Nam Á, ngược lại, Chile từ lâu đã là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Thương mại song phương đã tăng trưởng bền vững, tạo nên một cán cân thương mại đa dạng và mang tính tương hỗ- phản ánh việc hai nền kinh tế tìm thấy những cơ hội hợp tác cùng có lợi.



Lịch sử quan hệ những năm gần đây cũng ghi dấu bằng những chuyến thăm chính thức cấp cao giữa hai nước Chile - Việt Nam, góp phần tăng cường đối thoại chính trị và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Những cuộc gặp gỡ này đã tái khẳng định cam kết chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, trong khi Chile tái khẳng định cam kết của mình đối với sự cởi mở với thế giới, chủ nghĩa đa phương và hợp tác giữa các khu vực. Cả hai quốc gia đều có chung niềm tin sâu sắc về tầm quan trọng của hệ thống quốc tế dựa trên các nguyên tắc, thượng tôn luật pháp quốc tế và thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững.



Đại sứ Chile bày tỏ tin tưởng và khẳng định, mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác, có rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa. Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ Latin và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn./.