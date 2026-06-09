Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón bà Hàm Huy và Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức.



Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa MTTQ và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng đây là tiền đề để hai tổ chức tiếp tục phối hợp trong thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4/2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chuyến thăm thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tạo bầu không khí tin cậy, hữu nghị lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương hai nước, tạo sự hợp tác sôi động trên mọi lĩnh vực.



Đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Điểm lại hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, hai tổ chức sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập đến trong hội đàm giữa hai bên.



Nhấn mạnh Việt Nam coi khoa học công nghệ là định hướng phát triển chính trong thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ, MTTQ Việt Nam mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới khoa học công nghệ, đặc biệt là tốc độ phát triển về công nghệ đường sắt.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc anh em trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.



Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng với sự quan tâm, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ giữa hai nước.



Bà Hàm Huy gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua.



Đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Theo bà Hàm Huy, cách đây không lâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn” để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn; vạch ra bức tranh tổng thể cho sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam. Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam.

Hai bên cũng tiếp tục khuyến khích Ủy ban MTTQ/Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đồng thời, nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở phối hợp ổn định, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.



Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung quốc do Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy làm Trưởng đoàn. Hai bên đã trao đổi về các hoạt động của hai cơ quan thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thời gian tới./.