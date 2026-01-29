Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - EU

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đánh dấu cột mốc trong quan hệ Việt Nam - EU với việc hai bên nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam và EU trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước cho biết đã cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu có một cuộc hội đàm cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau, trong đó hai bên nhất trí cho rằng sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp... Ngoài ra, còn nhiều tiềm năng và dư địa hai bên cần khai thác.

Khẳng định Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên thế giới và mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, Chủ tịch nước thông báo hai bên đã trao đổi sâu, cụ thể phương hướng và biện pháp để triển khai Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo Chủ tịch nước, hai bên cam kết tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới; nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Cùng với đó, hai bên cũng xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại, tạo thuận lợi cho tiếp cận và mở rộng thị trường, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Việt Nam - EU (EVIPA).

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp EU mở rộng đầu tư trong những lĩnh vực mới, quan trọng mà hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy chuyển từ hợp tác dự án sang hợp tác hệ sinh thái, hướng tới đồng phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững (JETP).

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, nhất là hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đào tạo trong khuôn khổ Hiệp định về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU.

Về vấn đề đa phương, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với EU thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, cũng như đề nghị EU tiếp tục đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; tiếp tục ủng hộ đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn xây dựng COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch António Costa đến Việt Nam lần này sẽ là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Về phần mình, bày tỏ vinh dự tới thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; khẳng định EU cam kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các mục tiêu chung.

Chủ tịch António Costa cho biết, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ EU - Việt Nam đã đạt được một cột mốc quan trọng mới khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh đầy đủ chiều sâu, phạm vi hợp tác hiện nay cũng như kỳ vọng về sự phát triển trong tương lai trên các lĩnh vực then chốt như thương mại, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, an ninh, cũng như giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa gặp gỡ báo chí. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Theo Chủ tịch António Costa, quyết định này không chỉ minh chứng cho những kết quả tích cực trong chặng đường hợp tác đã qua, mà còn khẳng định sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong tương lai của hai bên.

Chỉ rõ Việt Nam trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU tại Đông Nam Á, thể hiện rõ tầm quan trọng mà EU dành cho khu vực cũng như vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, EU quyết tâm trở thành một đối tác lâu dài, đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với cách tiếp cận gắn kết, có nguyên tắc và hiện diện thực chất.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch António Costa đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) mang lại, góp phần thúc đẩy hội nhập và tăng trưởng cho cả hai bên. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, từ thương mại, năng lượng sạch, kinh tế biển đến quốc phòng, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, Chủ tịch António Costa cho rằng EU và Việt Nam cần sát cánh như những đối tác tin cậy, có trách nhiệm, cùng thúc đẩy các không gian thịnh vượng chung và bảo vệ luật pháp quốc tế; khẳng định quan hệ đối tác EU - Việt Nam cũng góp phần tăng cường khả năng phối hợp trong các vấn đề toàn cầu, từ chuỗi cung ứng bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đến an ninh hàng hải, ổn định khu vực và hợp tác tại các tổ chức đa phương./.