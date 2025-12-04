Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa TTXVN và Tân Hoa xã

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (trái) hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Đây là nhận thức chung được Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa (Fu Hua) chia sẻ tại cuộc hội đàm tại Trung Quốc ngày 3/12 nhân dịp đồng chí Vũ Việt Trang tham dự Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 57 được tổ chức tại tỉnh Hải Nam từ ngày 2-4/12.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin tại Hải Nam, Lãnh đạo hai hãng nhất trí đánh giá TTXVN và Tân Hoa xã đã triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ, được ký kết mới đây trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024. Theo đó, hai hãng tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chung, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau và trao đổi đoàn. Trong năm 2025, nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam", hai hãng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó điểm nhấn là cuộc trưng bày những hình ảnh tiêu biểu của mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 4/2025.

Hiện hai hãng đều đang trong giai đoạn có sự chuyển đổi mạnh mẽ để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên phát triển mới của mỗi nước. Hai bên đánh giá cao vai trò của công nghệ đối với sự tồn tại và phát triển của mình; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, đa dạng các lĩnh vực hợp tác, trong đó chú trọng tăng cường thông tin tuyên truyền về mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Trước sự phổ biến ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm báo chí, đồng chí Vũ Việt Trang đề xuất sớm cử đoàn kỹ thuật viên của TTXVN sang tìm hiểu thực tế về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như quá trình chuyển đổi số của Tân Hoa xã, một trong những cơ quan báo chí đi đầu về công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc Vũ Việt Trang, Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa khẳng định, Tân Hoa xã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Tân Hoa xã đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ; mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thành công của mình. Đến nay, Tân Hoa xã đã triển khai hơn 200 dự án về phát triển thông tin, truyền thông; trong đó có 90 dự án đã được các cơ quan, bộ, ngành trong nước quan tâm, đăng ký.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa khẳng định tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ toàn diện trên các lĩnh vực với tinh thần hữu nghị nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Nhân dịp này, đồng chí Xã trưởng Phó Hoa trân trọng mời Tổng giám đốc Vũ Việt Trang tham dự Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Tân Hoa xã tại Bắc Kinh trong năm 2026. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng của Tân Hoa xã và sẽ nỗ lực sắp xếp để có thể tham dự./.