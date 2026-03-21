Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để tạo đột phá. AI đang làm thay đổi căn bản phương thức quản trị quốc gia, đòi hỏi chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao năng lực điều hành, dự báo và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, tọa đàm cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần làm rõ vai trò của AI và chuyển đổi số như động lực then chốt cho phát triển đất nước. Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên số.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, tập trung vào các nội dung như định hướng chiến lược quốc gia về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; phát triển hạ tầng số, hệ sinh thái AI; hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao; cũng như kinh nghiệm triển khai thực tiễn từ các doanh nghiệp công nghệ.

Ông Kim Tae Hyun, Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao, Công ty SDSV (Tập đoàn Samsung) cho rằng, thách thức lớn nhất khi chuyển sang chiến lược "AI First" là chất lượng dữ liệu và văn hóa tổ chức. Do đó, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng văn hóa sẵn sàng tiếp nhận công nghệ và quản trị hiệu quả quá trình chuyển đổi, tăng cường hợp tác để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu.

Tọa đàm tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Samsung trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, mở ra nhiều định hướng mới cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.