Làm rõ quy định về chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ

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Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền, trong đó khách hàng không đăng ký sẽ áp dụng mặc định hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Không ít người lo ngại quy định này có thể khiến những giao dịch cấp bách bị chậm trễ.



Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, bản chất của cơ chế mới là trao thêm quyền chủ động cho khách hàng để tự bảo vệ mình trước các hình thức lừa đảo chuyển tiền ngày càng tinh vi, chứ không phải siết hoạt động thanh toán.



Chủ động thiết lập "vùng an toàn" cho giao dịch



Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Văn bản số 6190/NHNN-TT ngày 20/7/2026 về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng, nhiều ý kiến trên các diễn đàn tài chính, mạng xã hội bày tỏ quan tâm đến quy định mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng cùng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với khách hàng không đăng ký dịch vụ.



Một số người cho rằng quy định có thể ảnh hưởng đến các giao dịch cần xử lý ngay như thanh toán mua bán bất động sản, chuyển tiền chữa bệnh, thanh toán cho đối tác hay các khoản chi đột xuất có giá trị lớn. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu mọi giao dịch trên 400 triệu đồng đều sẽ phải chờ 24 giờ mới được thực hiện.



Trước những băn khoăn này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định quy định cần được hiểu đầy đủ để tránh nhầm lẫn. Cơ chế mới không áp dụng với toàn bộ giao dịch giá trị lớn, cũng không phải là biện pháp hạn chế quyền chuyển tiền của khách hàng, mà là một lớp bảo vệ bổ sung đối với các giao dịch có dấu hiệu rủi ro.



Các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ xây dựng phương án triển khai dịch vụ trước ngày 1/3/2027 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.



Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), điểm mới quan trọng nhất của quy định là tăng quyền chủ động cho khách hàng trong phòng ngừa rủi ro lừa đảo khi chuyển tiền trực tuyến.



Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép mỗi người tự lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ, phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức độ chấp nhận rủi ro. Đây là công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.



Theo quy định, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ chỉ áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký trong vòng một năm liền kề trước đó. Nếu khách hàng không chủ động đăng ký, ngân hàng sẽ áp dụng mặc định hạn mức 400 triệu đồng cùng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Sau đó, khách hàng vẫn có thể thay đổi hạn mức hoặc lựa chọn không sử dụng dịch vụ.



Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, quy định được xây dựng trên thực tế nhiều vụ lừa đảo xảy ra khi nạn nhân bị thao túng tâm lý, bị thúc ép phải chuyển tiền ngay lập tức. Khoảng thời gian chờ sẽ tạo cơ hội để khách hàng bình tĩnh xem xét lại quyết định, kiểm tra thông tin, trao đổi với người thân hoặc liên hệ ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, từ đó giảm nguy cơ mất tiền.



Ông Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh đây không phải là giải pháp thay thế các biện pháp bảo mật hiện có như xác thực sinh trắc học, xác thực đa yếu tố, mã OTP hay hệ thống giám sát giao dịch bất thường. Thay vào đó, cơ chế này bổ sung thêm một lớp bảo vệ dựa trên sự chủ động của chính khách hàng.



Theo kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia như Anh, Australia, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) đã triển khai các cơ chế "cooling-off period" hoặc giải pháp tương tự đối với các giao dịch có nguy cơ cao hay giao dịch đến người thụ hưởng mới. Mặc dù cách thức áp dụng khác nhau, điểm chung là tạo thêm khoảng thời gian để người dùng cân nhắc trước khi tiền được chuyển đi.



Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc lựa chọn hạn mức phù hợp cần dựa trên nhu cầu giao dịch thực tế, mức độ am hiểu công nghệ cũng như mục đích sử dụng của từng tài khoản thanh toán. Người ít sử dụng ngân hàng số hoặc nhóm khách hàng có nguy cơ cao trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ có thể cân nhắc thiết lập hạn mức thấp hơn để mở rộng phạm vi các giao dịch được bảo vệ bởi cơ chế thời gian chờ. Trong khi đó, khách hàng thường xuyên thực hiện các giao dịch giá trị lớn phục vụ sản xuất, kinh doanh có thể lựa chọn hạn mức cao hơn nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán không bị gián đoạn.



Cần thêm cơ chế xác thực linh hoạt với giao dịch khẩn cấp



Giới chuyên gia đánh giá quy định mới là bước tiến trong xu hướng chuyển từ mô hình bảo mật hoàn toàn do ngân hàng thiết lập sang mô hình khách hàng chủ động quản lý rủi ro tài chính của mình. Tuy nhiên, để vừa bảo đảm an toàn vừa không ảnh hưởng đến các nhu cầu thanh toán cấp bách, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các cơ chế xác thực linh hoạt.



Theo một chuyên gia công nghệ trong ngành ngân hàng, bên cạnh việc áp dụng thời gian chờ, các ngân hàng có thể tích hợp thêm nhiều lớp xác thực đối với các giao dịch lớn hoặc có dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn, hệ thống có thể yêu cầu khách hàng trả lời câu hỏi bảo mật, thực hiện thêm một bước xác minh hoặc sử dụng hình thức xác thực nâng cao trước khi cho phép bỏ qua thời gian chờ trong những trường hợp thật sự cần thiết.



Theo chuyên gia này, cách tiếp cận trên sẽ giúp cân bằng giữa hai mục tiêu là bảo vệ tài sản của khách hàng và bảo đảm tính thông suốt của giao dịch. Thay vì mọi giao dịch đều phải chờ đủ thời gian đã đăng ký, những trường hợp phát sinh nhu cầu chuyển tiền khẩn cấp vẫn có thể được xử lý ngay nếu người thực hiện vượt qua các bước xác thực bổ sung với mức độ tin cậy cao.



Các chuyên gia cũng cho rằng, hiệu quả của cơ chế mới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng phân tích rủi ro của từng ngân hàng. Trong tương lai, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích hành vi giao dịch và dữ liệu lớn có thể giúp hệ thống nhận diện chính xác hơn những giao dịch bất thường, từ đó quyết định khi nào cần áp dụng thời gian chờ, khi nào có thể cho phép giao dịch được xử lý ngay sau khi hoàn thành các bước xác thực tăng cường.



Việc bổ sung dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ được kỳ vọng sẽ tạo thêm một "khoảng dừng an toàn" cho các giao dịch tiềm ẩn rủi ro, trong bối cảnh tội phạm công nghệ liên tục thay đổi phương thức lừa đảo. Đồng thời, nếu được triển khai cùng các cơ chế xác thực thông minh và linh hoạt, chính sách này có thể vừa nâng cao an toàn thanh toán, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các nhu cầu giao dịch chính đáng của người dân./.