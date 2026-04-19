Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Lâm Đồng: Vùng sâu Đam Rông vươn mình trên những tiềm năng

Từng là “rốn nghèo” của huyện vùng sâu Đam Rông trước đây, khu vực Đầm Ròn (nay là trung tâm xã Đam Rông 4, Lâm Đồng) đang vươn mình thay da đổi thịt từng ngày nhờ những tiềm năng, thế mạnh được khai thác, tận dụng đúng thời điểm.
  Từ vài hộ nuôi ban đầu, hàng chục trang trại cá tầm đã hình thành tại các vùng suối nước tự chảy trên địa bàn xã Đam Rông 4. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN 
Đam Rông 4 là xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hình thành từ việc sáp nhập xã Đạ Tông và Đạ Long (huyện Đam Rông cũ) và xã Đưng K’Nớh (huyện Lạc Dương cũ). So với thời điểm 5 năm trước, Đam Rông 4 hiện đã khoác lên một diện mạo mới về một vùng đất ngày càng trù phú, nhiều tiềm năng đang được khai thác triệt để. Đến hết năm 2025, toàn xã còn 255 hộ nghèo đa chiều, chiếm 8,36%, giảm 2,28% so với năm 2024. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra giúp đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình “cây, con” phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nơi đây từng bước giảm nghèo bền vững. Nhờ thế mạnh về nguồn nước tự chảy tự nhiên, trong những năm qua địa bàn xã Đam Rông 4 đã hình thành một vùng chuyên nuôi cá tầm quy mô lớn. Dọc theo dòng suối mát lành trong thôn Liêng Trang 1 (xã Đam Rông 4), nhiều cơ sở nuôi cá tầm cao cấp đã đem lại nguồn thu ổn định cho người dân.
Trồng ca cao lấy hạt cũng là mô hình kinh tế mới, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Đam Rông 4 trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Với vị trí là trung tâm trên tuyến đường kết nối giữa Đà Lạt và Đắk Lắk, Đam Rông 4 đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Nhất là khi tuyến đường ĐT.722 với điểm đầu từ phường Langbiang – Đà Lạt, băng qua địa phận xã Đam Rông 4 (chạy dọc theo các xã Đưng K’Nớh, Đạ Long, Đạ Tông cũ) để kết nối với tỉnh Đắk Lắk được hoàn thiện, đi vào sử dụng trong thời gian tới sẽ phá thế “độc đạo” cho vùng đất này. Đặc biệt là khai mở tiềm năng trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp bền vững, khi từ trung tâm Đà Lạt đến trung tâm xã Đam Rông 4 được rút ngắn còn khoảng 70km, chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe.

Cùng với đó, thời gian qua xã Đam Rông 4 từng bước tạo mọi điều kiện, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là những thế mạnh về cảnh quan, suối khoáng nóng tự nhiên để phát triển du lịch thương hiệu đặc trưng như làng du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch canh nông; khôi phục một số làng nghề truyền thống; phát triển văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, văn hóa bản địa của người K’Ho…

  Tuyến đường ĐT.722 nối Đà Lạt với trung tâm xã Đam Rông 4 (dài khoảng 70km) sau khi hoàn thành sẽ phá thế ngõ cụt, khơi dậy tiềm năng du lịch cho địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN  

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 Trần Phú Vinh, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, địa phương xác định mũi nhọn kinh tế gồm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông và du lịch văn hóa để tạo đột phá cho kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cũng chuẩn bị các điều kiện đón đầu phát triển du lịch xanh; huy động nguồn lực, phát huy nội lực và tiềm năng lợi thế của địa phương, khắc phục khó khăn để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hiệu quả kết nối với các địa phương giáp ranh, kết nối phát triển du lịch với trung tâm du lịch Đà Lạt khi tỉnh lộ ĐT.722 hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian tới./.

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Ứng dụng hiệu quả AI và dữ liệu trong báo chí

Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang thay đổi toàn diện phương thức làm báo, chiều 19/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên sâu với chủ đề: "Ứng dụng AI và dữ liệu trong báo chí". Đây là một trong chuỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho các nhà báo trẻ, nhằm trang bị những công cụ công nghệ mới nhất để giải quyết hai bài toán hóc búa nhất hiện nay: Áp lực xử lý dữ liệu thô khổng lồ và ngăn chặn tình trạng AI "ảo giác" gây ra tin giả.
Xem thêm

Top