Tin tức
Lâm Đồng: Vùng sâu Đam Rông vươn mình trên những tiềm năng
Trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình “cây, con” phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nơi đây từng bước giảm nghèo bền vững. Nhờ thế mạnh về nguồn nước tự chảy tự nhiên, trong những năm qua địa bàn xã Đam Rông 4 đã hình thành một vùng chuyên nuôi cá tầm quy mô lớn. Dọc theo dòng suối mát lành trong thôn Liêng Trang 1 (xã Đam Rông 4), nhiều cơ sở nuôi cá tầm cao cấp đã đem lại nguồn thu ổn định cho người dân.
Với vị trí là trung tâm trên tuyến đường kết nối giữa Đà Lạt và Đắk Lắk, Đam Rông 4 đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Nhất là khi tuyến đường ĐT.722 với điểm đầu từ phường Langbiang – Đà Lạt, băng qua địa phận xã Đam Rông 4 (chạy dọc theo các xã Đưng K’Nớh, Đạ Long, Đạ Tông cũ) để kết nối với tỉnh Đắk Lắk được hoàn thiện, đi vào sử dụng trong thời gian tới sẽ phá thế “độc đạo” cho vùng đất này. Đặc biệt là khai mở tiềm năng trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp bền vững, khi từ trung tâm Đà Lạt đến trung tâm xã Đam Rông 4 được rút ngắn còn khoảng 70km, chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe.
Cùng với đó, thời gian qua xã Đam Rông 4 từng bước tạo mọi điều kiện, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là những thế mạnh về cảnh quan, suối khoáng nóng tự nhiên để phát triển du lịch thương hiệu đặc trưng như làng du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch canh nông; khôi phục một số làng nghề truyền thống; phát triển văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, văn hóa bản địa của người K’Ho…
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 Trần Phú Vinh, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, địa phương xác định mũi nhọn kinh tế gồm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông và du lịch văn hóa để tạo đột phá cho kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cũng chuẩn bị các điều kiện đón đầu phát triển du lịch xanh; huy động nguồn lực, phát huy nội lực và tiềm năng lợi thế của địa phương, khắc phục khó khăn để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hiệu quả kết nối với các địa phương giáp ranh, kết nối phát triển du lịch với trung tâm du lịch Đà Lạt khi tỉnh lộ ĐT.722 hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian tới./.