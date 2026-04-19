Lâm Đồng: Vùng sâu Đam Rông vươn mình trên những tiềm năng

Từ vài hộ nuôi ban đầu, hàng chục trang trại cá tầm đã hình thành tại các vùng suối nước tự chảy trên địa bàn xã Đam Rông 4. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN





Trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình "cây, con" phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nơi đây từng bước giảm nghèo bền vững. Nhờ thế mạnh về nguồn nước tự chảy tự nhiên, trong những năm qua địa bàn xã Đam Rông 4 đã hình thành một vùng chuyên nuôi cá tầm quy mô lớn. Dọc theo dòng suối mát lành trong thôn Liêng Trang 1 (xã Đam Rông 4), nhiều cơ sở nuôi cá tầm cao cấp đã đem lại nguồn thu ổn định cho người dân. Đam Rông 4 là xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hình thành từ việc sáp nhập xã Đạ Tông và Đạ Long (huyện Đam Rông cũ) và xã Đưng K'Nớh (huyện Lạc Dương cũ). So với thời điểm 5 năm trước, Đam Rông 4 hiện đã khoác lên một diện mạo mới về một vùng đất ngày càng trù phú, nhiều tiềm năng đang được khai thác triệt để. Đến hết năm 2025, toàn xã còn 255 hộ nghèo đa chiều, chiếm 8,36%, giảm 2,28% so với năm 2024. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra giúp đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Trồng ca cao lấy hạt cũng là mô hình kinh tế mới, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Đam Rông 4 trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Với vị trí là trung tâm trên tuyến đường kết nối giữa Đà Lạt và Đắk Lắk, Đam Rông 4 đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Nhất là khi tuyến đường ĐT.722 với điểm đầu từ phường Langbiang – Đà Lạt, băng qua địa phận xã Đam Rông 4 (chạy dọc theo các xã Đưng K’Nớh, Đạ Long, Đạ Tông cũ) để kết nối với tỉnh Đắk Lắk được hoàn thiện, đi vào sử dụng trong thời gian tới sẽ phá thế “độc đạo” cho vùng đất này. Đặc biệt là khai mở tiềm năng trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp bền vững, khi từ trung tâm Đà Lạt đến trung tâm xã Đam Rông 4 được rút ngắn còn khoảng 70km, chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe.

Cùng với đó, thời gian qua xã Đam Rông 4 từng bước tạo mọi điều kiện, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là những thế mạnh về cảnh quan, suối khoáng nóng tự nhiên để phát triển du lịch thương hiệu đặc trưng như làng du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch canh nông; khôi phục một số làng nghề truyền thống; phát triển văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, văn hóa bản địa của người K’Ho…