Lâm Đồng và Đồng Nai liên kết mở rộng không gian phát triển du lịch

14 doanh nghiệp du lịch Đồng Nai đã ký kết hợp tác với hàng chục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai địa phương, nhằm tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển du lịch. Trong tháng 7/2026, đoàn công tác gồm đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị truyền thông của Đồng Nai đã khảo sát nhiều khu, điểm du lịch tại Lâm Đồng; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác, nghiên cứu xây dựng các tuyến, tour liên vùng và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương gặp gỡ, khai thác nguồn khách hai chiều.

Trong chương trình làm việc, các đơn vị tập trung khảo sát hệ thống điểm đến, dịch vụ lưu trú, vận chuyển và các sản phẩm du lịch đặc trưng; nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với lợi thế của Lâm Đồng. Các doanh nghiệp cũng trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiếp thị, quản lý khách hàng và bán tour trực tuyến.

Tại chương trình ký kết, lãnh đạo và doanh nghiệp hai địa phương nhận định Lâm Đồng và Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng. Vị trí địa lý gần nhau, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lịch sử tạo nền tảng để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai cho rằng hai địa phương có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Lâm Đồng nổi bật với du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa, trong khi Đồng Nai có lợi thế cửa ngõ giao thông, tài nguyên du lịch đa dạng và nhiều dư địa phát triển. Việc liên kết sẽ góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, cơ hội kết nối du lịch giữa các địa phương và với thị trường quốc tế sẽ ngày càng rộng mở, đòi hỏi cơ quan quản lý và doanh nghiệp chủ động hợp tác, xây dựng các chương trình liên kết có chất lượng.

Tại buổi lễ, 14 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, lữ hành của thành phố Đồng Nai đã ký kết hợp tác với hàng chục doanh nghiệp, chủ đầu tư khu du lịch, khách sạn, nhà hàng và đơn vị lữ hành của Lâm Đồng. Các biên bản hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi sản phẩm liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường khách du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi địa phương.

Theo ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, việc kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch của Lâm Đồng với các doanh nghiệp lữ hành Đồng Nai sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng các chương trình du lịch liên kết hấp dẫn, gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lễ ký kết cũng thể hiện quyết tâm đồng hành, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và thị trường để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường. Trung tâm cũng mong muốn các doanh nghiệp Đồng Nai quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch tại Lâm Đồng, đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ thủ tục và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư.

Việc tăng cường liên kết giữa Lâm Đồng và Đồng Nai được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế bổ trợ của mỗi địa phương, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các tuyến du lịch liên vùng, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả hai địa phương./.