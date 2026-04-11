Lâm Đồng triển khai cao điểm chống khai thác IUU

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp trọng tâm, cấp bách thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá; đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký được sơn đánh dấu, ghi biển số (kể cả tàu đang neo đậu ở bờ không tham gia hoạt động khai thác), có giấy phép khai thác thủy sản, có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hạn và được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo đúng quy định; cập nhật đầy đủ, kết nối đồng bộ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), hệ thống VMS, VNeID…

Các đơn vị tập trung rà soát, phân loại tàu cá mua, bán trong và ngoài tỉnh qua xác minh không còn tại địa phương, tàu cá hư hỏng bỏ bờ không còn khả năng hoạt động, tàu cá bị chìm, tháo dỡ nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký để xử lý theo quy định, làm sạch dữ liệu quản lý. Hàng tuần, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các địa phương, cơ quan chức năng để phối hợp quản lý, kiểm soát theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng quy chế quản lý, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; bảo đảm 100% tàu cá thuộc diện này phải gắn biển “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”, có hình ảnh, thông tin vị trí neo đậu và được theo dõi thường xuyên, kiên quyết không để tham gia khai thác.

Đồng thời, kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, cập, rời cảng; không cho phép tàu cá không đủ điều kiện hành nghề (mất kết nối VMS, chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm IUU…) xuất bến đi khai thác. 100% tàu cá làm thủ tục xuất, nhập bến qua Trạm kiểm soát biên phòng; việc rời, cập cảng thực hiện qua hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Các đơn vị tổ chức trực 24/7 tại Trung tâm giám sát tàu cá và các trạm dữ liệu để theo dõi hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu; kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới vùng khai thác theo quy định.



Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh hiện có 8.205 tàu cá đang hoạt động. Để quản lý hiệu quả lực lượng này, tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ đội tàu, cập nhật đầy đủ thông tin 100% tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Đối với các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên - nhóm tàu bắt buộc phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định - tỷ lệ lắp đặt trên địa bàn đã đạt hơn 99%.

Hệ thống VMS cho phép cơ quan chức năng theo dõi liên tục vị trí tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp tàu cá nào vi phạm mất kết nối VMS trên biển.

Đáng chú ý, 100% các trường hợp vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới trên biển trong giai đoạn 2024-2025 đã được xử lý dứt điểm. Đây là kết quả thể hiện sự quyết liệt của tỉnh trong thực thi pháp luật, đáp ứng những khuyến nghị của EC./.