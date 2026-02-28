Lâm Đồng: Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại vùng biên Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khẳng định, trải qua hơn 20 năm triển khai, Tháng Thanh niên đã tạo dựng được hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân vào việc mới, việc khó; qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ đoàn tập trung nguồn lực cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhà nhân ái, điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, ưu tiên các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tổ chức tốt các ngày chủ nhật xanh, các hoạt động an sinh xã hội…

Tỉnh Đoàn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế của các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; cũng như tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dân tộc thiểu số…

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như thăm, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; ra quân các đội hình “Bình dân học vụ số”; khởi công xây dựng nhà nhân ái, công trình “Thắp sáng đường biên”; triển khai các công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ xây dựng hạ tầng dân sinh.

Bên cạnh hoạt động ra quân tại xã Thuận An, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng chỉ đạo Đoàn xã, phường, đặc khu, các trường đại học, cao đẳng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2026. Nội dung tập trung vào công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng chủ đề công tác năm 2026 với trọng tâm "Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động"./.