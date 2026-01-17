Lâm Đồng hướng tới hình thành vùng chuyên canh cây cao lương công nghệ cao

Lễ xuống giống cao lương với quy mô 50 ha cho giai đoạn đầu tiên được xác định là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình chuyển đổi và mở rộng vùng nguyên liệu, hướng tới quy mô nhiều nghìn hecta trong các giai đoạn tiếp theo.

Giống cao lương được xuống giống là cây cao lương ngọt. Đây là một loại cây trồng ngắn ngày, gieo hạt 1 lần cho thu hoạch 3 vụ/năm, thích hợp vùng nhiệt đới. Tiềm năng nhờ vào đặc điểm nổi bật như: có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện khô cằn, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước tưới tiêu. Các sản phẩm chế biến từ cây cao lương. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Chu kỳ gieo trồng và thu hoạch cao lương ngọt thường chỉ kéo dài từ 3- 5 tháng. So với các loại cây trồng khác như: ngô và mía đường, cao lương ngọt có chi phí sản xuất thấp hơn do không cần đất canh tác màu mỡ và ít phụ thuộc vào phân bón hóa học. Hơn nữa, từ cây trồng này có thể phát triển khoảng 25 loại sản phẩm hàng hóa (syrup từ thân cây cao lương, syrup từ hạt cây cao lương, nước tinh khiết từ cây cao lương,…), trong đó có nhóm sản phẩm nguyên liệu nguồn và nhóm công nghệ lõi. Các sản phẩm và công nghệ này phục vụ cho nhiều ngành nghề khác nhau, tạo hiệu ứng cộng hưởng bền vững trong chuỗi giá trị nông nghiệp – công nghiệp – năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm đánh giá cao cách làm bài bản và tầm nhìn dài hạn của QHC Global trong việc xây dựng và phát triển vùng trồng cao lương công nghệ cao, gắn sản xuất nông nghiệp với ứng dụng khoa học- kỹ thuật công nghệ cao, liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp.

“Dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho địa phương, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ổn định trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Theo Tập đoàn QHC Global, vùng trồng nguyên liệu cây cao lương tại xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) thực hiện theo mô hình thuê đất kết hợp hợp tác với nông dân địa phương theo các chính sách hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 50 ha; giai đoạn 2 khoảng 500 ha và giai đoạn 3 phát triển 2.000 ha. Công nghệ canh tác áp dụng hệ thống cơ giới hóa và chế biến theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao thông minh khép kín hoàn toàn. Máy móc tham gia xuống giống vùng trồng cao lương công nghệ cao tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Bên cạnh đó, hiện nay, nhà máy chế biến sản phẩm cao lương giai đoạn đầu của Tập đoàn QHC Global tại xã Hàm Liêm đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000 m² với mục tiêu hoàn thiện quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm và các chứng nhận liên quan (ISO…), phục vụ tiêu thụ trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu.

Việc phát triển bền vững cây cao lương theo chuỗi giá trị vừa góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm giá trị từ việc chế biến mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó tăng nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, đồng thời là giải pháp hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ngành năng lượng của Việt Nam.

Ông Ung Văn Hiệp, nông dân tham gia dự án trồng cao lương tại xã Hàm Liêm cho biết: Cây cao lương thích hợp tại những khu vực có khí hậu khắc nghiệt. Việc tham gia chuỗi giá trị này sẽ giúp người dân chuyển đổi cây trồng trên vùng đất hạn; góp phần gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Dịp này, Tập đoàn QHC Global đã tổ chức ký kết hợp tác với nông dân ở địa phương và các đối tác phát triển vùng nguyên liệu và thương mại hydrogen. Nông dân khi tham gia vào chuỗi giá trị này sẽ được chi phí cho thuê đất; được chia sẻ lợi nhuận từ giá trị gia tăng của quá trình canh tác…/.