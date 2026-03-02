Lâm Đồng gỡ khó cho hàng trăm nhà đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi và định hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh thông tin trên địa bàn tỉnh có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn trên 2.114.190 tỷ đồng. Trong số đó, có 2.109 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động và 829 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư. Năm 2025 tỉnh đã thu hút được 49 dự án với vốn đầu tư đăng ký 26.894 tỷ đồng, quy mô diện tích sử dụng đất 853,41 ha. Trong 2 tháng đầu năm 2026 đã chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án với tổng vốn đầu tư 114.190 tỷ đồng, với diện tích sử dụng đất 814 ha…



Qua rà soát, hiện nay toàn tỉnh có 359 dự án gặp khó khăn vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỷ đồng, đã thực hiện khoảng 154.234 tỷ đồng; trong đó, có 2.873 dự án theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 và 72 dự án bổ sung. Đến nay, đã nhận được 232/359 báo cáo của nhà đầu tư và hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án (đạt tỷ lệ 6,1%).

Để giải quyết thực trạng trên, UBND tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác tích cực triển khai thực hiện, với 42 cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; hoàn thành phân nhóm lĩnh vực khó khăn vướng mắc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện.

UBND tỉnh đã tiếp nhận 139 kiến nghị của các nhà đầu tư. Đến nay, có 133/139 kiến nghị đã được các cơ quan liên quan nghiên cứu trả lời, đạt 96%, còn 6 kiến nghị do doanh nghiệp chưa nêu rõ nội dung cụ thể, nội dung còn chung chung nên các cơ quan chưa rõ nội dung để trả lời hoặc trả lời thiếu, chiếm 4%. Đối với các ý kiến này, UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tiếp tục liên hệ và gửi thông tin đến các doanh nghiệp để tiếp tục lấy ý kiến phản hồi, làm rõ nội dung cần hướng dẫn, kiến nghị.

Tại buổi làm việc, nhiều nhà đầu tư đã nêu những vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải, đồng thời chỉ ra nguyên nhân vướng mắc đó. Ông Vũ Quang Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BB Group thông tin về 2 dự án năng lượng tái tạo Hồng Phong 5.2 và Phan Lâm 2, hiện đang mắc phải quy hoạch chồng lấn dự trữ khoáng sản titan. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị các bộ ngành Trung ương tháo gỡ. Ông Trần Ngọc Nhật, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam nêu những vướng mắc về các dự án du dịch doanh nghiệp gặp phải khi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do cơ chế giá thuê đất.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH nêu nguyên nhân vướng mắc khi đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH chỉ ra nguyên nhân vướng mắc của các doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến cơ chế về đất đai, nhất là thiếu sự đồng thuận giữa nhà đầu tư và người dân địa phương. Do đó cần cân bằng lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp để thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng…

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết qua đánh giá, hiện có gần 400 dự án trên địa bàn tỉnh đang gặp vướng mắc vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, làm kìm hãm sự phát triển của địa phương. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn đồng hành, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh không ai mong muốn các dự án sau khi hoàn thành đầu tư lại rơi vào tình trạng ách tắc, chậm phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, đôi lúc vẫn còn những vướng mắc về cơ chế, luật pháp và cả những hệ quả từ đại dịch COVID-19.

Tỉnh hiện đã triển khai các giải pháp quyết liệt như thành lập 6 tổ công tác do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, cùng lãnh đạo các sở ngành trực tiếp khảo sát, đánh giá từng dự án để xác định rõ khó khăn ở đâu, vướng chỗ nào. Qua đó tỉnh đã tháo gỡ thành công cho nhiều dự án đi vào vận hành. Thời gian tới tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm hành động khó khăn ở đâu sẽ gỡ ở đó, dễ làm trước, khó làm sau; việc gì cần thì làm trước. Nhưng các doanh nghiệp cũng không thể kỳ vọng ngay trong tháng 3 này có thể giải quyết ngay bởi nhiều dự án đã bị vướng phải tồn tại từ nhiều năm trước, liên quan đến nhiều cấp. Nhưng dù có những khó khăn tồn tại đã 5 năm, 10 năm hay 15 năm, tỉnh Lâm Đồng vẫn sẽ kiên trì giải quyết từng bước./.