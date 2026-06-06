Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch để phát huy lợi thế từ cao nguyên đến biển đảo

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch đã mở ra không gian phát triển mới cho địa phương, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên, trung du, duyên hải và biển đảo; tạo nền tảng để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Quy hoạch cũng xác định rõ các hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo cơ sở để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của tỉnh trong thời kỳ phát triển mới.

Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại điểm cầu phường Xuân Hương – Đà Lạt, sáng 6/6. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nền kinh tế vận hành trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn, giá trị gia tăng cao, thông minh và có sức cạnh tranh mạnh. Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10-10,5%/năm.



Quy hoạch mới cũng định hình cho Lâm Đồng các hành lang kinh tế Bắc - Nam Tây Nguyên; hành lang Bắc - Nam trung tâm; hành lang Bắc - Nam ven biển; hành lang Đông - Tây phía Nam; hành lang Đông - Tây trung tâm; hành lang Đông - Tây phía bắc. Các hành lang kinh tế này được hình thành trên cơ sở kết nối thông qua các tuyến quốc lộ, cao tốc hiện hữu và định hướng quy hoạch các tuyến giao thông, cao tốc mới.



Quy hoạch cũng xác định rõ 7 vùng kinh tế - xã hội để phát triển theo từng vai trò, thế mạnh riêng. Trong đó, vùng trung tâm Lâm Đồng gồm 18 xã, phường thuộc khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà được quy hoạch phát triển đô thị gắn với Trung tâm hành chính - Chính trị tại xã Đức Trọng, vùng phụ cận. Vùng trung tâm phía Bắc Lâm Đồng gồm 14 xã, phường khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tầm quốc tế.



Vùng đặc khu Phú Quý và vùng biển ngoài khơi Lâm Đồng được quy hoạch là không gian quốc phòng, an ninh với vị trí chiến lược; đồng thời, phát triển kinh tế biển tổng hợp gắn với hải đảo, vùng biển xa bờ. Nghiên cứu lấn biển ở khu vực phù hợp để mở rộng không gian phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh. Phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics hàng hải, vùng ngoài khơi phát triển nuôi biển công nghiệp, điện gió.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng phát triển không gian kinh tế phù hợp với điều kiện từng vùng, theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du và duyên hải; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng, biển, củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có trình độ phát triển kinh tế cao, cơ cấu kinh tế hiện đại và khả năng cạnh tranh quốc tế.



Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười cũng nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của quy hoạch không nằm ở những mục tiêu được xác định trên giấy mà nằm ở kết quả triển khai trong thực tiễn. Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật các nội dung của quy hoạch tỉnh vào chương trình, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương; tập trung hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm có tính chất động lực và lan tỏa.

"UBND tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.



Sau hợp nhất từ 3 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông), tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000km2, dân số gần 4 triệu người. Lâm Đồng có không gian, điều kiện thời tiết, khí hậu, địa chất, địa hình có nhiều khác biệt so với tỉnh thành khác trong cả nước./.

