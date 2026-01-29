Lai Châu thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số là bước đi cụ thể, thiết thực của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm cao của tỉnh trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trung tâm sẽ giữ vai trò nòng cốt, là đầu mối kết nối, tập hợp và huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp kỹ thuật phục vụ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai Châu.

Để Trung tâm sớm đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức đơn vị giữ vững tinh thần đoàn kết; khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động tham mưu cho tỉnh những giải pháp đột phá, khả thi trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông với Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ của tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Việc sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các nghị định của Chính phủ và thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy; tạo ra một đầu mối thống nhất trong tham mưu và triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong tỉnh.

Các đại biểu tham quan Phòng cấy mô tế bào thực vật tại Trung tâm. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số có cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính, Phòng Hạ tầng số, Phòng Kiểm định và Thông tin, Phòng Đổi mới sáng tạo. Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ, bảo đảm không làm phát sinh thêm đầu mối hay tăng biên chế.

Ngoài nhiệm vụ được giao, Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, thông tin và thống kê khoa học - công nghệ; cung cấp các giải pháp về hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Lai Châu./.