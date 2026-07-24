Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 qua Mường Than

Sạt lở trên Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sáng nay, trên địa bàn xã Mường Than xuất hiện mưa rất to, lượng nước lớn từ sườn đồi đổ xuống khiến đất đá tràn lấp mặt đường. Cụ thể, trên Quốc lộ 32, tại Km353+800 (thuộc địa phận bản Chít) và đoạn từ Km355 đến Km357, đất đá tràn kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Trên Quốc lộ 279, khu vực Km156 xảy ra nhiều điểm sạt lở, đất đá và nước lũ chia cắt tuyến đường, giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Các đơn vị quản lý đường bộ (Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu) huy động tối đa lực lượng, phương tiện túc trực để phân luồng từ xa và khẩn trương san gạt, khắc phục sự cố ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình đi qua xã Mường Than trên hai tuyến quốc lộ này tạm dừng di chuyển, đưa phương tiện vào nơi an toàn hoặc lựa chọn lộ trình thay thế. Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở, ngầm tràn đang có dòng nước chảy xiết, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn./.