Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, một người bị nước lũ cuốn trôi

Tại xã Lê Lợi, mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao, xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực. Thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, cây cối của người dân, đồng thời làm hư hỏng một số công trình hạ tầng giao thông và dân sinh trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhiều đoạn trên Quốc lộ 4H bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, trong quá trình di chuyển qua suối, bà S.T.S (sinh năm 1981, trú tại bản Pú Đao), không may bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền xã Lê Lợi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Do nước lũ chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu hộ, nạn nhân đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết và tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.

Tại xã Than Uyên, mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và tài sản của người dân. Trong đó, khoảng 21ha lúa mùa mới cấy tại các bản Pù Cáy, Cang Cai, Phiêng Cẩm, Mạ, Mường Than, Mường, Hua Nà và Cẩm Trung bị ngập úng, đất đá vùi lấp và sạt lở bờ ruộng, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nhiều ao nuôi thủy sản tại các bản Cang Cai, Mường Than, Cẩm Trung, Khiêng Ngà bị sạt lở, vỡ bờ làm thất thoát cá, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Mưa lớn cũng gây hư hỏng nhiều công trình giao thông và thủy lợi. Đường vào bản Huổi Hằm bị đất đá tràn lấp; tuyến đường vào bản Mường Than bị ngập do tắc đập tràn khiến các phương tiện phải chuyển hướng lưu thông. Tại bản Mường Cang, khoảng 5m kênh mương thủy lợi bị gãy sập, nhiều vị trí tiếp tục có nguy cơ sạt lở nếu mưa kéo dài.... Tổng thiệt hại về giao thông và thủy lợi ước khoảng 220 triệu đồng.

Mưa lũ còn làm sạt lở ta luy dương, gây sập một phần tường nhà của một hộ dân. Nước tràn vào nhà làm hư hỏng một số thiết bị điện, làm ướt thóc và cuốn trôi vật liệu xây dựng của một số hộ dân trên địa bàn xã. Thiệt hại về nhà ở và tài sản ước khoảng 48 triệu đồng.

Trên các tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 4H nối Lai Châu với Điện Biên cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở, với khối lượng gần 3.000m3 đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương khắc phục.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết, đơn vị đã huy động máy móc và các phương tiện, thiết bị để thực hiện khắc phục thông đường, dự kiến trong chiều nay sẽ thông tạm toàn bộ các tuyến.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn./.