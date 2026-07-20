Lai Châu khẩn cấp xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Theo quyết định, quy mô công trình gồm: Bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai; san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m²; đầu tư xây dựng nhà ở cấp IV và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.



Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ ngày 20/7/2026 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình.



Công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than nhằm khẩn trương khắc phục các hậu quả thiên tai, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị thiệt hại bởi lũ ống, lũ quét khu vực xã Mường Than đến nơi ở an toàn, ổn định lâu dài gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại điểm tái định cư, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Mường Than.



Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15-17/7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng làm hư hỏng nhà ở, công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than.



Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở.



Tỉnh Lai Châu đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai dựng khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi có nơi ở mới. Đồng thời, tỉnh bố trí quỹ đất để tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân, tiếp tục rà soát các khu vực không còn bảo đảm an toàn để đề xuất bổ sung phương án sắp xếp dân cư lâu dài.



Cùng với việc tập trung các giải pháp ổn định chỗ ở và điều kiện sinh hoạt khác cho các hộ dân bị thiệt hại, công tác khắc phục các thiệt hại về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được các lực lượng của tỉnh thực hiện khẩn trương.



Theo thông tin mới nhất, trên Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Che Bó, xã Mường Than (Lai Châu), từ 19h hôm nay, tất cả các phương tiện đã có thể lưu thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tiết giao thông phù hợp.