Kỳ vọng xung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào ngày 5/2 tới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tin tưởng sẽ tạo ra một xung lực mới, mạnh mẽ và thực chất hơn cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường, doanh nhân Việt Nam tại Lào, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ tin tưởng vào chuyến thăm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bà Phạm Thị Minh Hường, doanh nhân Việt Nam tại Lào, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị-chiến lược giữa hai nước, qua đó tạo động lực mới cho hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư và thương mại song phương; thúc đẩy các cơ chế hợp tác ngày càng thực chất về chính sách, pháp lý và môi trường đầu tư, góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào yên tâm đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Bà Phạm Thị Minh Hường khẳng định đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này tới Lào không chỉ là một sự kiện đối ngoại cấp cao, mà còn là thông điệp rõ ràng về sự quan tâm, đồng hành của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng hợp tác và đóng góp ngày càng thiết thực cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, bày tỏ kỳ vọng vào chuyến thăm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Dưới góc độ doanh nghiệp đang trực tiếp hoạt động tại địa bàn, ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương đi vào thực chất. Ông mong đợi những định hướng chiến lược từ chuyến thăm sẽ giúp tháo gỡ triệt để các rào cản hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thắt chặt kết nối thông qua các dự án hạ tầng, chuyển đổi số. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp nhấn mạnh việc hỗ trợ Lào củng cố nội lực kinh tế là yếu tố then chốt để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tạo đòn bẩy hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác tầm vóc, xứng tầm với quan hệ chính trị đặc biệt "có một không hai" giữa hai dân tộc.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Theo bà, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào rất mong muốn hai nước tăng cường trao đổi chiến lược nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, từ đó xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau như nông nghiệp sạch, năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi số. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể yên tâm đầu tư bền vững, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Lào và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia./.