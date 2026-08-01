Kỳ vọng vào những Trưởng thôn “GenZ” ở vùng sâu, vùng xa

Tại xã biên giới Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi), sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo thôn, có hai trưởng thôn thuộc thế hệ Gen Z là Y Lạnh (sinh năm 2000, dân tộc Giẻ - Triêng), Trưởng thôn Vai Trang và A Ly Xê (sinh năm 1999, dân tộc Xơ Đăng, nhánh Hà Lăng), Trưởng thôn Đăk Ák.

Chị Y Lạnh (sinh năm 2000, ngoài cùng bên trái), Trưởng thôn Vai Trang, xã Đăk Long thăm hỏi người dân trong thôn. Ảnh: Dư Toán - TTXVN



“Tôi rất bất ngờ khi được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bà con đã đặt niềm tin vào mình thì bản thân phải cố gắng hơn nữa, trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng, học hỏi thêm từ già làng, các cô, chú đi trước để có thể diễn giải cho bà con hiểu, nghe và làm theo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, xây dựng thôn Vai Trang ngày càng phát triển”, Y Lạnh bộc bạch.



Trưởng thôn Đăk Ák A Ly Xê hiện cùng người dân trong thôn tham gia xây dựng cây cầu bắc qua suối Đăk Long. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là vào mùa mưa lũ, thay thế cầu tràn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mỗi khi mưa lớn, lũ về. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa qua đào tạo chuyên môn, song chàng trai trẻ luôn giữ trong mình nhiệt huyết, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của thôn và xã. Vì thế, A Ly Xê được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đăk Ák nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ tán thành 100%.



A Ly Xê chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình được bầu làm trưởng thôn khi còn trẻ như vậy. Đây là sự tín nhiệm của bà con, nên tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để giúp cho đời sống của bà con ngày càng phát triển".



Bà Trần Thùy Dương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Long cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh, địa phương đã tham mưu UBND xã kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ trưởng thôn. Qua rà soát, xã lựa chọn những nhân tố trẻ đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ và được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2030. Dù mới nhận nhiệm vụ, các trưởng thôn trẻ đã nhanh chóng nắm bắt công việc, tích cực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội như Zalo, Facebook trong công tác tuyên truyền. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân xã tăng cường tập huấn kỹ năng, hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong quản lý, thống kê dữ liệu và nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đời sống của bà con ngày càng phát triển. Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, sau khi ra trường năm 2021, Y Lạnh từng là nhân viên hợp đồng tại một trường học ở xã Đăk Môn. Sau khi sáp nhập thôn, với sự năng động và uy tín tại địa phương, Y Lạnh được giới thiệu ứng cử và được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Vai Trang nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành trên 90%.“Tôi rất bất ngờ khi được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bà con đã đặt niềm tin vào mình thì bản thân phải cố gắng hơn nữa, trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng, học hỏi thêm từ già làng, các cô, chú đi trước để có thể diễn giải cho bà con hiểu, nghe và làm theo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, xây dựng thôn Vai Trang ngày càng phát triển”, Y Lạnh bộc bạch.Trưởng thôn Đăk Ák A Ly Xê hiện cùng người dân trong thôn tham gia xây dựng cây cầu bắc qua suối Đăk Long. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là vào mùa mưa lũ, thay thế cầu tràn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mỗi khi mưa lớn, lũ về. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa qua đào tạo chuyên môn, song chàng trai trẻ luôn giữ trong mình nhiệt huyết, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của thôn và xã. Vì thế, A Ly Xê được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đăk Ák nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ tán thành 100%.A Ly Xê chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình được bầu làm trưởng thôn khi còn trẻ như vậy. Đây là sự tín nhiệm của bà con, nên tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để giúp cho đời sống của bà con ngày càng phát triển".Bà Trần Thùy Dương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Long cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh, địa phương đã tham mưu UBND xã kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ trưởng thôn. Qua rà soát, xã lựa chọn những nhân tố trẻ đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ và được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2030. Dù mới nhận nhiệm vụ, các trưởng thôn trẻ đã nhanh chóng nắm bắt công việc, tích cực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội như Zalo, Facebook trong công tác tuyên truyền. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân xã tăng cường tập huấn kỹ năng, hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong quản lý, thống kê dữ liệu và nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đời sống của bà con ngày càng phát triển.

Tại xã biên giới Dục Nông, Y Dứa (sinh năm 2000), Trưởng thôn Đăk BLái, là trưởng thôn có tuổi đời trẻ nhất vừa được bà con nhân dân tín nhiệm bầu lên. Tốt nghiệp cao đẳng ngành công tác xã hội năm 2021, Y Dứa từng là Bí thư Chi đoàn và cán bộ công tác Mặt trận thôn. Ở bất kỳ vị trí nào, Y Dứa cũng đều cho thấy tinh thần, trách nhiệm với công việc, tận tâm, tận tụy với bà con nhân dân. Chính vì vậy, cô gái “GenZ” được bầu làm trưởng thôn với tỉ lệ đồng thuận gần tuyệt đối.

Y Dứa cho biết, đảm nhận cương vị trưởng thôn của thôn đông dân nhất xã với hơn 500 hộ là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Thời gian tới, chị sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đồng thời cố gắng áp dụng khoa học, công nghệ để phục vụ tốt công tác chuyển đổi số cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao.

Chị Y Dứa (sinh năm 2000), Trưởng thôn Đăk BLái, xã Dục Nông đến học hỏi kinh nghiệm từ già làng Đăk BLái. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, Y Dứa thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ già làng A Wơh - người có uy tín luôn được mọi người kính trọng trong cộng đồng thôn Đăk BLái.

Già A Wơh, già làng thôn Đăk BLái cho biết, Y Dứa thường xuyên đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đảm nhận cương vị trưởng thôn khi tuổi đời còn trẻ là thách thức không nhỏ, vì vậy, ông luôn chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời vận động người dân ủng hộ, tạo điều kiện để Y Dứa hoàn thành nhiệm vụ.

Theo già A Wơh, trước đây trưởng thôn chủ yếu là những người lớn tuổi, có uy tín trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc người dân tín nhiệm bầu Y Dứa làm trưởng thôn thể hiện sự hưởng ứng chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Với uy tín của mình, ông luôn động viên người dân đồng hành, ủng hộ trưởng thôn trẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dục Nông cho biết, việc Y Dứa – một cán bộ trẻ tuổi – được bầu làm trưởng thôn là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến cho địa phương. Trưởng thôn trẻ có nhiều ưu điểm như năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận tri thức mới, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội để trao đổi thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách cũng như kết nối với người dân. Đây là những lợi thế rất cần thiết trong bối cảnh chính quyền các cấp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ.

"Tuy nhiên, do kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, địa phương luôn khuyến khích sự phối hợp giữa Trưởng thôn với Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng để cùng nhau giải quyết công việc, bảo đảm vừa phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa kế thừa những kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua nhiều năm xây dựng và phát triển thôn, làng”, ông Trần Văn Mậu nêu rõ.

Câu chuyện về Y Dứa, Y Lạnh hay A Ly Xê chỉ là số ít trong rất nhiều những trưởng thôn trẻ “GenZ” ở các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Những trưởng thôn trẻ không chỉ đại diện cho sức trẻ, nhiệt huyết, sự cống hiến cho công việc, mà còn là “luồng gió mới” mang theo nhiều kỳ vọng của bà con nhân dân, giúp cho đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, xây dựng thôn, làng ngày càng bình yên, hạnh phúc, hiện đại, văn minh./.

