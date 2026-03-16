Kỳ vọng từ hành động của người đại biểu dân cử

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 16, xã Quỳnh Phụ. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Cùng với niềm vui hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, điều mà cử tri mong đợi lúc này là các đại biểu được bầu sẽ sớm cụ thể hóa cam kết trước cử tri bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cán bộ thôn, tổ dân phố - cầu nối vững chắc làm nên thành công

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, tính đến 22 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh trung bình đạt 99,57%. Trong tổng số 2.451 khu vực bỏ phiếu có tới 1.450 khu vực đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, y tế trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử ổn định. Nhân dân, cử tri phấn khởi, tin tưởng và đồng tình ủng hộ cuộc bầu cử.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã khẩn trương thực hiện kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác. Đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử có vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn, tổ dân phố, những người trực tiếp gần dân, sát dân và hiểu rõ từng hộ gia đình. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của lực lượng này càng được phát huy rõ nét khi họ trở thành cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân trong việc tổ chức và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.

Tại khu vực bỏ phiếu số 28, đơn vị bầu cử số 6 của xã Thái Thụy, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, bài bản. Khu vực bỏ phiếu này có hơn 2.100 cử tri thuộc thôn Hổ Đội 2 và Hổ Đội 3, tham gia bỏ phiếu để bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 5 đại biểu HĐND xã.

Bà Đỗ Thị Mai, Bí thư Chi bộ thôn Hổ Đội 3, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 28 cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác bầu cử, tổ bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và cán bộ thôn để tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị từ sớm nên người dân rất phấn khởi, tích cực tham gia bầu cử. Đến 19 giờ ngày 15/3, khu vực bỏ phiếu số 28 đã hoàn tất việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt trên 98,7%. "Công việc của Tổ bầu cử tạm khép lại vào lúc 2 giờ sáng ngày 16/3, dù mệt nhưng 21 thành viên Tổ bầu cử đều cảm thấy vui vì công tác bầu cử tại địa phương đã diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ", bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ thôn càng phải phát huy vai trò nắm bắt tình hình cơ sở. Nhờ hiểu rõ từng hoàn cảnh gia đình, cán bộ thôn trực tiếp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ những cử tri cao tuổi, cử tri gặp khó khăn thực hiện quyền bầu cử của mình. Bà Mai chỉ là một trong nhiều cán bộ cơ sở tại tỉnh Hưng Yên đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử vừa qua.

Kỳ vọng về người đại biểu của dân, do dân và vì dân

Đối với nhiều cán bộ và cử tri ở cơ sở, cuộc bầu cử lần này cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Ông Lê Thế Thịnh (thôn Hổ Đội 2, xã Thái Thụy) từng tham gia phục vụ công tác bầu cử ở hai nhiệm kỳ trước. Ông cho biết, điểm mới của cuộc bầu cử lần này là việc tổ chức trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử được rút ngắn từ 70 ngày xuống còn 42 ngày, vì vậy công tác chuẩn bị ở cơ sở phải triển khai nhanh chóng, khoa học và trách nhiệm hơn. Tuy thời gian gấp rút nhưng nhờ sự "cầm tay chỉ việc" của cấp trên kết hợp với chủ động của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đội ngũ cán bộ thôn nên mọi công việc đều được thực hiện đúng quy định. Trong đó cán bộ thôn, xã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thông tin về ngày bầu cử, vận động người dân tham gia đầy đủ.

Theo ông Thịnh, điều mà nhiều cử tri mong đợi nhất sau ngày bầu cử là các đại biểu được bầu sẽ sớm cụ thể hóa những cam kết trước cử tri bằng các chương trình hành động rõ ràng, thiết thực. Các đại biểu cần thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo sát việc giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm.

Ngày hội bầu cử đã khép lại, nhưng hành trình của những người đại biểu dân cử mới chỉ bắt đầu. Niềm tin mà cử tri gửi gắm qua mỗi lá phiếu sẽ trở thành động lực để các đại biểu nỗ lực hành động, xây dựng và triển khai những chương trình hành động thiết thực, ban hành các quyết sách đúng đắn, sát với đời sống nhân dân. Khi mỗi đại biểu thực sự lắng nghe và hành động vì nhân dân, niềm tin của cử tri sẽ tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh và thịnh vượng./.