Kỳ vọng sự bứt phá của du lịch năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố dịp này ước đạt khoảng 630 nghìn lượt, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 345 nghìn lượt, tăng 23%; khách nội địa đạt khoảng 285 nghìn lượt, tăng 29%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận chuyển hàng không ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với 908 chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có khoảng 495 chuyến bay nội địa và 413 chuyến bay quốc tế, góp phần quan trọng vào việc gia tăng lượng khách đến thành phố trong dịp lễ. Công suất sử dụng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 70%, tăng hơn 10%. Riêng khối khách sạn từ 4-5 sao và tương đương đạt công suất khoảng 80%, nhiều cơ sở lưu trú ven biển và khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%, với khách quốc tế chiếm tỷ lệ cao.

Du khách nước ngoài ăn trưa ở một nhà hàng tại Cát Bà. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, với định hướng lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng làm trụ cột, Đà Nẵng đặt mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á. Năm 2026, với mục tiêu phấn đấu đạt 19,1 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu gần 70 nghìn tỷ đồng, Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, khơi thông nguồn lực đầu tư, sớm hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ người dân và du khách.

* Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải, Hải Phòng (đơn vị quản lý hành chính quần đảo Cát Bà), năm 2026, địa phương phấn đấu thu hút 4.750.000 lượt khách du lịch đến Cát Bà. Chỉ trong bốn ngày Tết dương lịch (1-4/1), Cát Bà đón 30.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 14.850 lượt và khách nội địa đạt 15.650 lượt.

Chị Artrid Reichert, du khách đến từ Paraguay cho biết, Cát Bà là điểm đầu tiên chị đến thăm quan trong lần đầu đến Việt Nam. Chị ở đây 3 ngày, chủ yếu là dành thời gian thăm quan vịnh Lan Hạ, trải nghiệm các hoạt động du lịch trong Vườn Quốc gia Cát Bà. Chị mong muốn Cát Bà tiếp tục có nhiều thông tin hướng dẫn tại các điểm du lịch cũng như trên các nền tảng mạng xã hội để du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin và lựa chọn được điểm đến phù hợp, hấp dẫn. Du lịch bằng du thuyền tại Cát Bà được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Minh Thu- TTXVN Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ du lịch Aroma Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Cát Bà cho biết, trong dịp Tết nói riêng và mùa thu đông nói chung, lượng du khách đến Cát Bà ngày càng tăng, đặc biệt sau khi Cát Bà cùng với Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Để đón và phục vụ du khách chu đáo nhất, công ty đã đóng thêm tàu du lịch đạt tiêu chuẩn 5 sao, tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên công ty trong nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Theo ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, để đạt mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách, UBND đặc khu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Cát Bà với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông. Địa phương cũng phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác truyền thông và bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà. "Một nhiệm vụ quan trọng khác để tiếp tục quảng bá hình ảnh Cát Bà đến với bạn bè trong nước, quốc tế là địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Quần đảo Cát Bà là Khu du lịch quốc gia và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số về du lịch giai đoạn 2", ông Vũ Hữu Vững chia sẻ. Năm 2025, Cát Bà đón 4.535.500 lượt khách, bằng 113,4% kế hoạch, tăng 23,4% so với năm 2024.

* Tỉnh Ninh Bình dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 cũng đón trên 723.000 lượt du khách, tổng doanh thu gần 800 tỷ đồng, trong đó có gần 178.000 du khách quốc tế. Công suất phòng bình quân đạt trên 85%.



Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, dịp này, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh du lịch được triển khai rộng khắp tại các khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các hoạt động du lịch được triển khai tại nhiều điểm du lịch trong tỉnh. Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn như: Vườn quốc gia Cúc Phương, khu du lịch sinh thái Thung Nham... đã tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch, chính sách ưu đãi đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, thưởng thức...



Trong dịp này, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến du lịch và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu điểm, cơ sở kinh doanh du lịch.



* Ngày 4/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2026 (từ ngày 1 - 4/1), du lịch Thanh Hóa đón khoảng 125 nghìn lượt khách, tổng thu ước đạt 184 tỷ đồng. Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) tiếp tục khẳng định sức hút khi đón gần 32 nghìn lượt khách, dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh. Đáng chú ý, công suất sử dụng buồng phòng ở hầu hết các khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông dịp này đạt 100%, thời gian lưu trú đạt từ 2 - 3 ngày và là điểm đến yêu thích của khách quốc tế.



Một số khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận lượng khách ổn định như: Khu du lịch sinh thái Bãi Đông, Anh Phát; Suối cá Cẩm Lương; Khu Di tích lịch sử Lam Kinh; Di sản văn hóa Thành nhà Hồ; Vườn Quốc gia Bến En. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông... tại các khu, điểm du lịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, suốt kỳ nghỉ lễ không xảy ra sự cố đáng tiếc.



Để hiện thực hóa mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu hơn 49,5 nghìn tỷ đồng, ngay từ những ngày đầu năm 2026, ngành du lịch Thanh Hóa không ngừng sáng tạo để hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực: Du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng.