Kỳ vọng đột phá khi Thanh Hóa vận hành "bộ não số"

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu ấn nút vận hành chính thức Trung tâm IOC Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm IOC vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là bước kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thời gian qua; đồng thời là nền tảng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.



Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như “bộ não số” của tỉnh, có chức năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin hiện có. Trung tâm được vận hành dựa trên nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” theo thời gian thực; phản ánh trực quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và từng ngành, từng địa phương, là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời.



Để Trung tâm IOC phát huy hiệu quả, thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quy chế quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm IOC, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ thiết thực công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.



Các đơn vị, địa phương cần thường xuyên cập nhật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu và phù hợp với thực tiễn; điều hành chuyên đề về trật tự đô thị, chiếu sáng đô thị, giám sát môi trường; điều hành ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ...; hỗ trợ tương tác với người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước thông qua việc theo dõi, phân tích, phản hồi trên các nền tảng thông tin số, các mạng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.



Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm IOC, trong đó xác định rõ hiện trạng quản lý dữ liệu, nguồn phát sinh dữ liệu, các loại thông tin, dữ liệu của đơn vị để cung cấp phục vụ cho công tác điều hành. Các đơn vị tiếp tục bổ sung các phân hệ điều hành kịp thời, đầy đủ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội được cập nhật, xử lý hiệu quả.



Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý, vận hành Trung tâm IOC theo đúng quy định. Sở thường xuyên nâng cấp, bổ sung các tính năng của hệ thống IOC và tổ chức hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các công việc liên quan, nhất là cập nhật dữ liệu và khai thác, sử dụng dữ liệu.



Trung tâm IOC Thanh Hóa được triển khai thử nghiệm từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023. Kết thúc thời gian thử nghiệm, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phân tích, lựa chọn các lĩnh vực để tích hợp lên Trung tâm IOC Thanh Hóa; hoàn thiện các quy trình đưa Trung tâm vào vận hành chính thức.



Đến nay, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã tích hợp 14 phân hệ và lĩnh vực, trong đó có: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ; giám sát tình hình xử lý văn bản và điều hành; giám sát dịch vụ hành chính công; giám sát tương tác phản hồi của người dân; giám sát môi trường sống; giám sát xả thải tại các nhà máy, khu công nghiệp; giám sát hoạt động tàu cá...



Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình, các lĩnh vực và phân hệ này thực hiện giám sát, điều hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, các lĩnh vực chuyên ngành theo thời gian thực. Trung tâm IOC Thanh Hóa sẽ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh giám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cấp, ngành; đưa ra các dự báo, cảnh báo để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thông tin, từ đó đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành.../.