Ký ức Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sống động qua từng trang sách

Không khí tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh trong ngày đầu tiên mở trưng bày rất nhộn nhịp. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Không gian trưng bày năm nay được thiết kế trang trọng, giàu tính biểu tượng, tập trung giới thiệu hàng trăm đầu sách có giá trị với nhiều chủ đề trọng tâm. Điểm nhấn của không gian trưng bày là khơi dậy ký ức sống động về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thông qua các bộ sách hồi ký, tư liệu lịch sử ghi lại chi tiết Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hành trình tiến về Sài Gòn và những giây phút nghẹt thở trong ngày 30/4 cách đây hơn nửa thế kỷ.

Điểm nhấn là các cuốn sách hồi ký và tư liệu lịch sử ghi lại chi tiết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Bên cạnh đó, các mảng sách về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nhân vật lịch sử tiêu biểu; các anh hùng liệt sĩ cũng được bố trí ở vị trí trang trọng. Đặc biệt, Ban tổ chức chú trọng đổi mới hình thức tiếp cận lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua các dòng sách lịch sử dành cho thiếu nhi với hình minh họa sinh động, ngôn ngữ gần gũi, giúp các em dễ dàng tiếp thu truyền thống yêu nước của cha ông.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên, không khí tại Đường Sách rất nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách, các bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến tham quan, dành thời gian tìm hiểu những cuốn sách quý.

Ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), người từng trải qua những năm tháng hào hùng năm 1975 chia sẻ: "Cứ mỗi dịp tháng Tư về, tôi thường tìm đến những nơi như bảo tàng hoặc các không gian trưng bày như thế này để ôn lại lịch sử. Qua những trang sách và những tư liệu quý, tôi như thấy lại hào khí sục sôi của những năm tháng trải qua “mưa bom lửa đạn” ngày ấy. Điều này không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà còn là cách nhắc nhở con cháu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh".

Không chỉ có những người lớn tuổi, các bạn trẻ thế hệ gen Z cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các tư liệu lịch sử. Bạn Lê Hoàng Phương Trâm, học sinh Trường Trung học phổ thông Ernst Thalmann (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Em ấn tượng với cách thiết kế không gian trưng bày về ký ức Đại thắng mùa Xuân tại Đường Sách, rất hiện đại nhưng vẫn giữ được chất hào hùng. Thay vì chỉ đọc trên mạng, việc được chạm tay vào những cuốn sách in cũ hay các bộ tư liệu quý giúp em cảm nhận lịch sử một cách sống động hơn, chân thực hơn. Đây thực sự là một điểm đến ý nghĩa trong kỳ nghỉ lễ này”.

Không gian trưng bày sách về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ cung cấp kho sử liệu quý mà còn đưa độc giả trở về với những ký ức hào hùng năm xưa. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Thông qua từng trang sách, không gian trưng bày đặc biệt này mong muốn bạn đọc có dịp nhìn lại hành trình gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đứng trước gian trưng bày những tư liệu quý về chiến thắng 30 tháng Tư lịch sử, em Nguyễn Minh Nguyên, phường Sài Gòn, bộc bạch: "Qua những cuốn sách viết về sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, em cảm thấy vô cùng tự hào về dòng máu Việt Nam đang chảy trong mình. Lòng yêu nước trong em không phải điều gì xa xôi, mà chính là sự trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay. Em tự hứa với bản thân phải có trách nhiệm học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để sau này góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những gì cha ông đã gây dựng".

Sự kiện thu hút đông đảo các tầng lớn nhân dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và tìm hiểu. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Không gian trưng bày sách đặc biệt này không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác là một trung tâm văn hóa, giáo dục và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến với cả nước./.