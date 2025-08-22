Tin tức
“Ký ức 80 năm – Mùa thu lịch sử”: Mở ra những góc nhìn sâu sắc về lịch sử, truyền cảm hứng cho giới trẻ
Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia…
Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự nêu rõ: Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình. 80 năm trước, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nội ngày 19/8/1945 đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Tiếp đó, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Gắn bó mật thiết với Thủ đô, Việt Nam Thông tấn xã – tiền thân của TTXVN Thông tấn xã Việt Nam ra đời ngày 15/9/1945, đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, mở đầu hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước và Thủ đô.
TTXVN luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, kịp thời đưa những dòng tin, bức ảnh chân thực, sống động nhất về những chiến thắng vĩ đại của dân tộc, truyền tải tiếng nói của chính quyền cách mạng đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Trong kho tư liệu hàng triệu phim ảnh, tin, bài của TTXVN, sẽ còn mãi với thời gian là những bức ảnh lay động lòng người, những bản tin ghi lại hào khí cách mạng của người dân Thủ đô kể từ mùa thu lịch sử tháng 8/1945, ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954, phong trào “Ba sẵn sàng” năm 1964 cho đến chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972... Trải qua các giai đoạn lịch sử, TTXVN luôn khẳng định vị thế là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, dù gian khổ hiểm nguy, thiên tai, địch họa, vẫn luôn duy trì và giữ vững để dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, nhịp đập của thời đại.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự chia sẻ: Ngày nay, với hơn 60 loại hình sản phẩm thông tin, TTXVN tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, tích cực quảng bá hình ảnh Hà Nội – “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng từ năm 2008 đã trở thành điểm nhấn, góp phần tôn vinh những tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm hữu ích cho Thủ đô...
Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã cùng đại biểu trở lại không khí mùa Thu lịch sử năm 1945. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Thành công của Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp với khả năng chớp thời cơ nhạy bén, quyết đoán.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: Thành công của cách mạng tháng Tám là kết tinh sức mạnh lòng dân, mà hạt nhân là Đảng bộ Hà Nội. Khi quân lệnh Trung ương chưa kịp về tới Hà Nội, Đảng bộ Thủ đô đã chủ động phát động khởi nghĩa, giành chính quyền trọn vẹn trong ngày 19/8 mà không đổ máu – minh chứng cho bản lĩnh, sự quyết đoán và khả năng xử lý tình huống khôn khéo của lớp lãnh đạo trẻ tuổi. Ngày nay, Hà Nội đã xác định văn hóa – con người là trung tâm, kết hợp cùng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh trong 5 trụ cột phát triển. Ông gửi gắm tới thế hệ trẻ Thủ đô ba từ: Tự tin – Dấn thân – Cống hiến. Làm được ba điều đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chắc chắn các bạn trẻ sẽ khẳng định được bản thân, đóng góp cho cộng đồng và trưởng thành hơn.
Nếu Cách mạng Tháng Tám khẳng định một Hà Nội anh dũng, kiên cường thì chặng đường sau đó lại khắc họa một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc. Văn hóa Tràng An hào hoa, thanh lịch thấm sâu vào nếp sống và trở thành nguồn lực mềm mạnh mẽ, định hướng cho sự phát triển bền vững. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, người trẻ hôm nay không chỉ là thế hệ thụ hưởng văn hóa mà đang trở thành chủ thể sáng tạo, chủ động làm giàu thêm bản sắc của Thủ đô và đất nước.
Tọa đàm “Ký ức 80 năm – Mùa thu lịch sử” khép lại với nhiều cảm xúc lắng đọng, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về vai trò lịch sử, bản sắc văn hóa và khí phách kiên cường của các thế hệ người Hà Nội. Sự kiện truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Hà Nội không chỉ là thành phố của ký ức, mà còn là thành phố của tương lai – nơi tuổi trẻ tự tin, dấn thân và cống hiến, tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử mới, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước./.