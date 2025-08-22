“Ký ức 80 năm – Mùa thu lịch sử”: Mở ra những góc nhìn sâu sắc về lịch sử, truyền cảm hứng cho giới trẻ

Các diễn giả trao đổi tại Toạ đàm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia…

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự nêu rõ: Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình. 80 năm trước, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nội ngày 19/8/1945 đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Tiếp đó, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Gắn bó mật thiết với Thủ đô, Việt Nam Thông tấn xã – tiền thân của TTXVN Thông tấn xã Việt Nam ra đời ngày 15/9/1945, đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, mở đầu hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước và Thủ đô.

TTXVN luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, kịp thời đưa những dòng tin, bức ảnh chân thực, sống động nhất về những chiến thắng vĩ đại của dân tộc, truyền tải tiếng nói của chính quyền cách mạng đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Trong kho tư liệu hàng triệu phim ảnh, tin, bài của TTXVN, sẽ còn mãi với thời gian là những bức ảnh lay động lòng người, những bản tin ghi lại hào khí cách mạng của người dân Thủ đô kể từ mùa thu lịch sử tháng 8/1945, ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954, phong trào “Ba sẵn sàng” năm 1964 cho đến chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972... Trải qua các giai đoạn lịch sử, TTXVN luôn khẳng định vị thế là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, dù gian khổ hiểm nguy, thiên tai, địch họa, vẫn luôn duy trì và giữ vững để dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, nhịp đập của thời đại.