Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi Ngữ văn có giá trị thực tiễn cao

Thí sinh tại điểm trường THCS Ngô Quyền (phường Bạch Mai) hoàn thành môn thi đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Sáng nay, thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Năm nay, môn Ngữ văn có 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức thi tại các điểm thi được thực hiện chặt chẽ.

Theo đánh giá của một số giáo viên, đề thi môn Ngữ văn năm 2026 tiếp tục bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thay vì kiểm tra ghi nhớ đơn thuần. Đánh giá đề thi Ngữ văn của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Tiến sĩ Chu Đình Kiên, giảng viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho rằng, cấu trúc đề thi quen thuộc với các học sinh lớp 12.

Đánh giá về đề thi Ngữ văn, thí sinh Trần Kiều Ân, điểm thi Trường Trung học phổ thông Tân Trào, phường Minh Xuân (Tuyên Quang) cho rằng, đề thi có nhiều điểm mới, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng đọc hiểu và cảm thụ, chứ không thể học tủ hay học thuộc lòng một cách máy móc. Đề thi mang hơi thở của cuộc sống, đặt ra những vấn đề gần gũi với thế hệ trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi nhìn chung khá thoải mái dù bất ngờ trước độ mở của đề. Em Trương Ngọc Linh (Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh) cho rằng, tính chất mở của đề đòi hỏi thí sinh phải thực sự bản lĩnh mới có thể đạt điểm cao./.