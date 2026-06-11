Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên hai môn bắt buộc Ngữ văn - Toán

Thí sinh tới điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên) dự thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Trong kỳ thi này, thí sinh sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ - công nghiệp, Công nghệ - nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Sáng nay, thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Năm nay, môn Ngữ văn có 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi.

Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm. Số lượng đăng ký dự thi môn Toán là 1.204.180 thí sinh.

Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu và các phương tiện có khả năng phục vụ gian lận vào khu vực thi. Những trường hợp vi phạm quy chế có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Cấu trúc, định dạng đề thi năm nay giữ nguyên như đề thi năm 2025 và đề minh họa đã công bố trước đó. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp Trung học Phổ thông, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, lớp 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận gồm có các cấp độ tư duy: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.



Năm 2026, đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.



Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận, đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Điều chỉnh này đã được áp dụng từ năm 2025 và có tác động tích cực giúp thầy trò ở trường phổ thông đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến hình thành năng lực, kỹ năng, giảm bớt tình trạng học tủ, đọc chép theo văn mẫu.

Đề thi Ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Ở phần Đọc hiểu, học sinh phải đọc văn bản mới thuộc một trong 3 loại: văn bản văn học, văn bản thông tin, văn bản nghị luận. Có 5 câu hỏi đọc hiểu theo 3 mức độ: biết, hiểu và vận dụng. Phần Viết sẽ gồm một câu yêu cầu viết đoạn văn và một câu viết bài văn, có cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Ông Huỳnh Văn Chương cũng chia sẻ: Cục Quản lý chất lượng đã làm việc rất kỹ với Ban ra đề thi, tinh thần là bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bám sát theo đề minh họa cũng như định dạng cấu trúc đề thi đã công bố. Các thí sinh đã tiếp cận với cấu trúc đề thi này từ năm lớp 10. Việc ra đề đảm bảo cho thí sinh có thể xét tốt nghiệp ở mức độ trung bình, trung bình khá và có sự phân hóa để có thể xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu./.