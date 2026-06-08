Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội rà soát toàn diện, hỗ trợ thí sinh tối đa

Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng 8/6/2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Với hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước, thành phố Hà Nội bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi cùng gần 700 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi.



Theo ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), Sở đã thành lập 6 tổ kiểm tra, trực tiếp đi kiểm tra 57 điểm thi mới trong tổng số 222 điểm thi, 165 điểm thi còn lại trùng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã được kiểm tra trước đó. Tính đến ngày 7/6, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đủ số phòng thi, phòng chờ, bàn ghế, phương tiện, trang thiết bị phục vụ theo quy định. Một số điểm thi chưa có máy photocoppy, phương tiện thông tin, phương tiện bảo quản đề thi, bài thi sẽ tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện xong trong ngày 8/6.



Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng PA03 cho biết, sau khi nhận được kế hoạch tổng thể từ Công an thành phố, toàn bộ 126 công an xã, phường đã xây dựng kế hoạch, tham gia tập huấn công tác phòng ngừa, chống gian lận thi cử... Công an các địa phương cũng triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi, bố trí sẵn lực lượng an ninh trực, đảm bảo giao thông xung quanh các điểm thi...Với đặc thù Hà Nội có đông thí sinh, trong đó có nhiều thí sinh tự do, các điểm thi cần triển khai công tác coi thi, giám sát chặt chẽ hơn nữa, đồng thời quán triệt rõ cho thí sinh quy chế thi, các mức độ xử lý nếu thí sinh vi phạm.



Đại diện các nhà trường, điểm thi cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, những thiết bị còn thiếu sẽ được bổ sung trong ngày 8/6. Các điểm thi có các công trình xây dựng đã tạm dừng để không làm ảnh hưởng đến các thí sinh tham dự kỳ thi. Với các điểm thi đã tổ chức Kỳ thi lớp 10 trước đó, đại diện các nhà trường cho biết sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp được tốt hơn.



Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nêu rõ, đây là kỳ thi rất quan trọng đối với mỗi thí sinh, mỗi gia đình và toàn xã hội. Do đó, các khâu, các vị trí cần nắm vững nhiệm vụ được giao. Đội ngũ làm nhiệm vụ dù đã có nhiều kinh nghiệm làm thi nhiều năm, song không được chủ quan, cần tỉnh táo, cẩn thận. Các phường, xã, điểm thi cần rà soát thật kỹ những đầu việc về cơ sở vật chất là nhân lực, quán triệt quy chế thi nghiêm túc. Các điểm thi phối hợp với địa phương chủ động triển khai các điều kiện phục vụ kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh, chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các vấn đề bất thường về y tế, thời tiết, di chuyển... để thí sinh yên tâm dự thi.



Với kỳ thi có quy mô lớn, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2026 yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan. Tại cuộc họp mới đây về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua diễn ra an toàn, nghiêm túc nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi cấp quốc gia với quy mô, tính chất và yêu cầu cao hơn nên mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng. Các bên liên quan siết chặt các biện pháp bảo mật đề thi, toàn bộ các khâu từ in sao, vận chuyển, bàn giao đến bảo quản đề thi phải được kiểm soát chặt chẽ. Các địa phương phải rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, thiết bị thu phát sóng và các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.



Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, nguy cơ gian lận bằng thiết bị điện tử ngày càng tinh vi, thành phố yêu cầu các đơn vị không được lơ là ở bất kỳ khâu nào. Việc kiểm soát khu vực thi, niêm phong, bảo vệ đề thi và bài thi phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các địa phương, nhà trường đã chuẩn bị kỹ các phương án hỗ trợ thí sinh. Ngành y tế, thanh niên tình nguyện và các đơn vị liên quan đều xây dựng kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp thí sinh bị ốm, gặp sự cố trên đường đến điểm thi hoặc phát sinh tình huống bất thường, với mục tiêu không để em nào bỏ lỡ kỳ thi vì lý do khách quan.



Theo kế hoạch, 14 giờ ngày 10/6, các thí sinh sẽ có mặt tại phòng làm thủ tục dự thi để nghe hướng dẫn, học tập quy chế thi, lịch thi và các quy định khác. Sáng 11/6, thí sinh làm thi môn Ngữ văn, chiều làm bài thi môn Toán. Sáng 12/6, thí sinh làm bài thi tự chọn./.