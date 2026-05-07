Kỷ niệm Ngày Chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chia sẻ ý nghĩa lịch sử của Ngày chiến thắng, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với Việt Nam, chiến thắng của nhân dân Liên Xô đã góp phần làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân trên thế giới, giúp Cách mạng Tháng 8 tại Việt Nam thành công tiến tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.



Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Timur Serozhevich Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Hoàng Minh Nhân chia sẻ, chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã lùi xa nhưng những ký ức bi tráng, bài học đắt giá và những nhìn nhận đánh giá cuộc chiến chưa bao giờ mất đi tính thời sự của nó trong bối cảnh mới của thế giới hiện đại; vì vậy, cần tăng cường hơn nữa các hoạt động khơi dậy niềm tự hào, giáo dục lớp trẻ về lòng yêu nước.



Dịp này, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời tri ân tới toàn thể nhân dân các dân tộc Xô Viết, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa trong những năm tháng khó khăn của Việt Nam; khẳng định sẽ phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị vì sự thịnh vượng của hai dân tộc và hòa bình, ổn định trên toàn thế giới.



Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm một sự kiện trọng đại trong lịch sử nước Nga, ông Timur Serozhevich Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại lời nói của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin, đối với nước Nga, Ngày Chiến thắng - ngày 9 tháng 5, là ngày thiêng liêng và thân thương, là ngày lễ quan trọng nhất.



Tổng lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại và những hi sinh, mất mát to lớn của nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định nhân dân Nga đặc biệt trân trọng sự đóng góp của người dân Việt Nam vào chiến thắng khi các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã tham gia trận chiến giải phóng Moscow./.