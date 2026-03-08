Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu, nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo chiến lược H.63 tham dự họp mặt. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Tham dự buổi lễ có Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63 cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu. Cách đây 80 năm, vào đầu tháng 3/1946, tại xã Long Mỹ (nay là xã Phước Hải), Hội nghị cán bộ tỉnh Bà Rịa đã quyết định thành lập Đội du kích Quang Trung - tiền thân của lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu sau này. Ngày 9/3/1946, Đội du kích Quang Trung tổ chức tuyên thệ tại rừng Long Tân và ra quân đánh thắng trận đầu tại đồn Xà Bang, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu đã nêu cao tinh thần quật cường, cùng nhân dân lập nên những chiến công vang dội tại Bình Giã, Lộ 3, Long Tân, Minh Đạm... góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng này tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Với những cống hiến to lớn, lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu, nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo chiến lược H.63 tham dự họp mặt. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2025, lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất vào lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình chính quyền địa phương mới. Sự hợp nhất này được đánh giá là bước chuyển mình chiến lược, kết hợp giữa truyền thống "Miền Đông gian lao mà anh dũng" với bản lĩnh quật cường của "Đất thép thành đồng" Củ Chi, Rừng Sác - Cần Giờ, hòa quyện thành một khối đại đoàn kết thống nhất lớn hơn về tầm vóc, phong phú hơn về kinh nghiệm và đa dạng hơn về sức mạnh để bảo vệ và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền khẳng định, lực lượng vũ trang Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang". Toàn lực lượng quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, bảo vệ vững chắc siêu đô thị hiện đại và đầu tàu kinh tế của cả nước.

Buổi họp mặt khép lại trong niềm tự hào về chặng đường 80 năm vẻ vang, khẳng định hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" sẽ mãi được giữ vững, phát huy, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.