Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cách đây 80 năm, để thống nhất tổ chức, lực lượng và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành “Việt Nam Công an vụ”. Thực hiện Sắc lệnh trên, ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có Phòng và Ban trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, kiểm soát giấy tờ, thẻ căn cước… Trong quá trình phát triển cách mạng, lực lượng Cảnh sát từng bước hoàn thiện tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với nhiều tên gọi khác nhau như: “Cảnh sát danh dự không lương”, “Cảnh sát xung phong”, “Trị an hành chính”, “Trị an dân cảnh”... Trong các tổ chức ấy đều có một bộ phận thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, bến xe, bến phà, bến cảng… Ngày 21/2 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 80 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát giao thông ngày càng trưởng thành về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ có tư duy mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các kết quả nổi bật như: Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng các chiến lược về an toàn giao thông; tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng cao hơn; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý giao thông, các dịch vụ công phục vụ nhân dân ngày càng thuận lợi, nhanh chóng; giúp đỡ nhân dân trên các tuyến đường và trong thiên tai, bão lũ.



Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm tai nạn giao thông, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý an toàn giao thông thông minh, hệ thống giám sát giao thông 24/7. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục pháp luật, hình thành văn hóa giao thông hiện đại, thượng tôn pháp luật, để mỗi người dân chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận Cục Cảnh sát giao thông đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm, trật tự an toàn giao thông. Trong công tác và chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không quản hiểm nguy, gian khó, vất vả, ngày đêm bám đường, thường trực chiến đấu, phân tuyến, phân luồng, chỉ huy trật tự giao thông, giải tỏa kịp thời tắc nghẽn, bảo đảm giao thông thông suốt, nhân dân di chuyển được thuận lợi, an toàn.



Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Cảnh sát giao thông bảo vệ cầu, phà, đường bộ, đường sắt, đường thủy, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều tấm gương sáng cứu dân, giúp dân, được nhân dân đánh giá cao. Những năm gần đây, văn hóa giao thông được cải thiện rõ rệt, tai nạn giao thông liên tục được kéo giảm, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn, tinh thần thượng tôn pháp luật được lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn tổ chức thành công tốt đẹp, có đóng góp quan trọng của Cục Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông. Những chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông đã đạt được trong 80 năm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới với đột phá tư duy phát triển, đột phá về hành động, đổi mới phong cách lãnh đạo gần dân, sát dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; yêu cầu ngày càng cao về xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, trái tim ấm, hiện đại, nhân văn, gần dân.



Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ hết sức vẻ vang đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, vừa góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, vừa lan tỏa hình ảnh người cán bộ công an hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, biết giữ mình trước cám dỗ, coi danh dự là điều thiêng liêng, coi liêm chính là phẩm chất nền tảng để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới.

Bộ trưởng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông phải vươn lên xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng về xây dựng xã hội lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật, văn minh, an toàn và phát triển.

“Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một xã hội lành mạnh về đạo đức, kỷ cương về pháp luật, văn hóa trong ứng xử, văn minh trong quản trị, an toàn trong đời sống, tiến bộ trong phát triển. Tất cả những nội hàm này, Cảnh sát giao thông hơn ai hết, có điều kiện để cống hiến, đóng góp, gương mẫu, đi đầu triển khai, từ việc nêu gương sáng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong thực thi nhiệm vụ, giúp dân, thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với văn hóa ứng xử, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, văn minh, kéo giảm tai nạn giao thông, triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông”, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ rõ.

Bộ trưởng cho rằng, Cục phải thống nhất nhận thức, có quyết tâm cao, phải phát huy vai trò “Tư lệnh” lực lượng, định rõ công việc gắn với mục tiêu, trách nhiệm cụ thể, phấn đấu tạo ra những dấu ấn mới, kỳ tích mới qua những việc làm bình dị hằng ngày với kết quả cụ thể. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm trong mọi hoạt động của Cảnh sát giao thông. Chuyển mạnh tư duy, biện pháp công tác từ truyền thống sang kết hợp chặt chẽ với hiện đại, từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị dựa trên pháp luật và dữ liệu. Chủ động phòng ngừa sai phạm, tích cực kiến nghị, đề xuất giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.



Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ liên thông, phát triển các hệ thống giám sát, chỉ huy, xử lý vi phạm giao thông thông minh, hiện đại. Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Trước mắt, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông./.