Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ và gần 15 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (vào năm 2011), quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả trụ cột hợp tác. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức năm 2022 và của Tổng thống Đức năm 2024 đã tạo thêm động lực mới cho quan hệ hai nước, thể hiện rõ sự quan tâm của Đức đối với Việt Nam - một trong 8 đối tác toàn cầu trong Chiến lược hợp tác phát triển của Đức.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là địa điểm của những dự án biểu tượng trong quan hệ song phương Việt Nam và Đức như Trường Quốc tế Đức và Trường Đại học Việt - Đức, nơi lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa Đức. Đặc biệt là Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á và cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Trên nền móng vững chắc đã được gây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Với quyết tâm của lãnh đạo các cấp và nỗ lực chung của nhân dân hai nước, lãnh đạo UBND Thành phố tin rằng những chương mới trong quan hệ Việt - Đức của 50 năm tiếp theo sẽ được tô thắm bởi những thành tựu rạng ngời.

Bà Andrea Maria Suhl, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN Cảm ơn UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa, bà Andrea Maria Suhl, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nửa thế kỷ qua, tình hữu nghị hợp tác giữa Đức và Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn. Sự phát triển này thể hiện cam kết chặt chẽ của cả hai bên. Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để hai nước nhìn lại quá khứ, mà còn là sự khởi đầu hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn. Chia sẻ những kết quả tích cực trong quan hệ giữa Đức và Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa…, bà Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhìn về tương lai, nhiều cơ hội thú vị cho sự hợp tác sâu rộng hơn đang mở ra cho hai nước. Đặc biệt là việc đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh do Trường Đại học Việt-Đức và các trường đại học đối tác của Đức thực hiện; hợp tác giữa Tập đoàn Becamex và Viện Fraunhofer về hệ thống điện tử Nano trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn... “Chúng ta hãy cùng nhau chung sức để tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đức, vì lợi ích của cả hai quốc gia, vì một tương lai hòa bình và bền vững; cùng nhau hướng tới 50 năm hợp tác tiếp theo”, bà Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. “Chúng ta hãy cùng nhau chung sức để tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đức, vì lợi ích của cả hai quốc gia, vì một tương lai hòa bình và bền vững; cùng nhau hướng tới 50 năm hợp tác tiếp theo”, bà Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết với những tiếp mục văn nghệ do các nghệ sĩ Việt Nam và các học sinh Đức đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn./.