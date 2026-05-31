Kỷ niệm 50 năm Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp: Gìn giữ bản sắc, kết nối các thế hệ

Thế hệ trẻ người Pháp cũng rất quan tâm tới không gian triển lãm ký ức, lịch sử của Hội UJVF. Ảnh: Ngọc Hiệp - P/v TTXVN tại Pháp

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử, trình chiếu phim tài liệu và chương trình nghệ thuật, qua đó tái hiện chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một trong những tổ chức thanh niên người Việt tiêu biểu tại Pháp.



Triển lãm giới thiệu hàng trăm hình ảnh, hiện vật và tư liệu về lịch sử hình thành của phong trào người Việt tại Pháp, từ những hoạt động của Bác Hồ (khi đó là Nguyễn Ái Quốc) sau Hội nghị Versailles năm 1919 đến sự ra đời của Tổng hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF) năm 1976 và Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp sau đó. Các nội dung trưng bày cho thấy UJVF không chỉ là một tổ chức thanh niên mà còn là nơi gìn giữ ký ức lịch sử, thúc đẩy đoàn kết cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và duy trì mối liên hệ với quê hương qua nhiều thế hệ.



Nhiều thế hệ người Việt tại Pháp quan tâm tới không gian triển lãm ký ức, lịch sử của Hội UJVF. Ảnh: Ngọc Hiệp - P/v TTXVN tại Pháp

Nhiều hoạt động đã gắn bó với các thế hệ hội viên trong suốt 50 năm qua cũng được giới thiệu tại triển lãm. Chương trình hỗ trợ học tập triển khai từ năm 1977 và các lớp tiếng Việt, lớp nấu ăn Việt Nam đã góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Trại Phục sinh, được tổ chức liên tục từ năm 1978, cũng trở thành hoạt động tiêu biểu của hội.



Triển lãm phản ánh vai trò xã hội của UJVF qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ các hoạt động chống phân biệt chủng tộc tại Pháp trong những năm 1980, phản đối chiến tranh Iraq năm 2003 đến các hoạt động vận động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam tiếp tục là một trong những hoạt động tiêu biểu của hội trong những năm gần đây.



Màn kết của tiết mục nhảy sạp hiện đại đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người Việt xa quê hương. Ảnh: Ngọc Hiệp - P/v TTXVN tại Pháp



Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức đánh giá 50 năm hoạt động của UJVF là chặng đường đáng tự hào của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam tại Pháp. Ông ghi nhận những đóng góp của các thế hệ hội viên trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy tinh thần đoàn kết của người Việt Nam ở nước ngoài.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Chủ tịch UJVF Tham Võ Hoàng Vinh cho rằng sứ mệnh của hội đã thay đổi cùng với sự phát triển của Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Pháp. Nếu như các thế hệ đầu tiên tập trung hỗ trợ công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh thì thế hệ trẻ ngày nay hướng nhiều hơn tới nhiệm vụ gìn giữ và truyền lại các giá trị văn hóa, lịch sử và ký ức cộng đồng. Theo Chủ tịch Hoàng Vinh, nhiệm vụ quan trọng của UJVF hiện nay là giúp thế hệ trẻ duy trì sự gắn bó với cội nguồn thông qua tiếng Việt, văn hóa truyền thống và các hoạt động cộng đồng. Ông cũng nhấn mạnh việc hội tiếp tục đồng hành cùng bà Trần Tố Nga trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.



Thư ký UJVF Theo Lamothe cho biết công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã được triển khai trong gần một năm. Anh bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần giới thiệu chặng đường 50 năm của UJVF và chứng kiến sự hội tụ của nhiều thế hệ thành viên trong dịp đặc biệt này.



Nghệ thuật truyền thống và hiện đại được kết hợp hài hòa khiến chương trình nghệ thuật trở nên sôi động và cuốn hút chưa từng thấy trong hoạt động cộng đồng người Việt tại Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp - P/v TTXVN tại Pháp



Một điểm nhấn khác của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật do biên đạo trẻ Nguyễn Đắc An Loan dàn dựng. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị cho biết chương trình được chuẩn bị trong nhiều tháng với mong muốn vừa tôn vinh lịch sử của UJVF vừa quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng sở tại. Một số tiết mục truyền thống đã được làm mới để phù hợp hơn với thế hệ trẻ, góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Sau 50 năm hình thành và phát triển, UJVF ngày nay không chỉ là một tổ chức thanh niên mà còn là nơi kết nối các thế hệ người Việt tại Pháp, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì tinh thần đoàn kết cộng đồng và tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam với Pháp./.